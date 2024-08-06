台灣人最先想到的運動員是誰？網推爆「1選手」：阿嬤都知道

巴黎奧運於台灣時間7月27日正式展開，選手們也卯足全力在賽場上拚搏，希望能順利摘下一面獎牌。有鑒於近日國人關注體育賽事，有網友也好奇大家心裡所想到的第一位運動員是誰，大多數人都直指「1位傳奇職棒選手」，直呼「前無古人，後無來者」。

第一位想到的台灣運動員是誰？網推爆「他」自己是一個等級

一名網友在PTT八卦版以「不經思考，第一位想到的台灣運動員是誰？」為題發文，原PO表示最近適逢巴黎奧運，不少台灣人關注體育賽事，「事實上，也有許多選手默默耕耘，希望靠著體育在世界上發光發熱，像是王建民、小戴（戴資穎）、李洋、王齊麟、朱木炎、李智凱、郭婞淳、林昀儒、林志傑」，原PO也好奇詢問，「不經思考，第一位想到的台灣運動員是誰？」

網友對此紛紛發表自己的看法，「紀政，飛躍的羚羊」、「楊傳廣，這才是世界知名」、「老人大樹哥（王建民）、年輕人戴資穎吧」、「第一王建民，第二陳金峰，第三戴資穎」、「棒球迷還是推小戴」、「上古：紀政、楊傳廣，近期（遠）：王建民、近期：戴資穎」、「巨砲陳金鋒」、「郭泓志，默默耕耘小選手」、「孤高的老將、6屆奧運出賽的莊智淵」、「莊智淵真的人品沒話說，低調又愛做善事」、「高爾夫絕對是曾雅妮」、「郭婞淳啊！國外知名度也很高」、「金牌加持，朱木炎+1」、「肯定是李智凱的啦！《翻滾吧！男孩》永遠支持！」、「古金水，因為他當過我體育老師」、「我老杯說二郭一莊（郭源治、郭泰源、莊勝雄）」。

其中最多人指出棒球選手王建民令台灣人印象深刻，「王建民啊...我阿嬤都知道」、「王建民，我爸那一代會說楊傳廣」、「王建民跟陳信安都又帥又強」、「大樹哥在我們這一代太紅了，不然曾經瘋狂也是很賺人熱淚」、「王建民是真的國際打出實績的」、「王建民啊，當時還以為台灣棒球超日趕美呢」、「王建民，全民運動，台灣最接近賽揚獎的選手」、「王建民自己是一個等級」、「當初王建民在台就等於日本大谷」、「單論投球王建民比大谷還強，我從他洋基時代就在看了」、「大樹哥吧，如果不是有外遇，一定被當神來拜」、「絕對是老王，當時只要王出賽，在學校大家都擠去老師辦公室看直播」、「老王當時是現象級的，熱潮還維持很久，應該前無古人，後無來者了」。

王建民站上大巨蛋投手丘聲量破萬！中職明星賽「夢幻對決」登熱詞

事實上，今年44歲的「台灣之光」王建民曾是職棒投手，目前擔任中信兄弟一軍投手教練，曾效力於美國職棒大聯盟紐約洋基、華盛頓國民、多倫多藍鳥、辛辛那提紅人、芝加哥白襪、亞特蘭大勇士、西雅圖水手及堪薩斯市皇家球隊，9個球季累積68勝、34敗，成為台灣投手在大聯盟累積最高勝投者。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「王建民」近一個月聲量趨勢，可以發現7月21日中華隊投手教練王建民趁著中華職棒明星賽換投空檔，站上投手丘試投一球，瞬間引來球場上萬名球迷熱烈歡呼，作家體育大叔也特別發文，形容王建民投球帶給台灣棒球迷滿滿的回憶殺、甚至譽為「夢幻成真的一夜」，「他對上陳金鋒，可以說是台灣史上最偉大的投手和最偉大的打者的對決，不管結果如何，這畫面已經看哭球迷。不只王建民和陳金鋒，台灣史上最強捕手洪一中，中職史上人氣最高球員彭政閔，中職史上最強的終結者林岳平，今天也都上場了。這是棒球迷想都不敢想的夢幻場面。」

許多棒球迷也感動表示，「在現場的我瘋狂尖叫不斷」、「看到王40和恰哥對決，我以為只能在夢裡看到，沒想到真的看到，此生無憾」、「能夠在現場真的是圓夢了，看到建仔上投手丘，還有金鋒，紅中，司馬，君璋的現場著裝備，高志綱蹲補，這些美好的畫面，多不希望第三個出局數到來」，網路聲量累積10170筆。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

另外從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「王建民」近一個月探索概念，從字詞上也可以發現，7月21日台北大巨蛋舉辦中華職棒明星賽，包含王建民、彭政閔、陳金鋒、洪一中、葉君璋、林岳平、張建銘等傳奇球星都上場，其中王建民與陳金鋒「夢幻對決」第1球就是內角觸身球，他也自曝打到對方的當下「我心裡想說完蛋了，真的不好意思」，其中賽場上新增「叫恁傯誒出來打」競賽，邀請明星隊教練平野惠一及洪一中、中華隊教練曾豪駒及王建民共四位現役教練比拚打擊技巧，最終由洪一中以1060分勝出，在網路上也成為關注話題。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年07月01日至2024年07月31日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『王建民』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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