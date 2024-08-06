國際拳總再稱克莉芙男性 阿爾及利亞奧會：毫無根據

中央社／ 巴黎5日綜合外電報導

國際拳擊總會（IBA）今天稍早召開記者會又聲稱參加巴黎奧運的阿爾及利亞女拳擊手克莉芙是「一名男性」，阿爾及利亞奧林匹克委員會迅速回擊，批評國際拳總的說法「毫無根據」。

克莉芙（Imane Khelif）和台灣拳后林郁婷的性別疑慮，在最近幾天受到全球各界的審視。

事件源自國際拳總去年以林郁婷和克莉芙未能通過一項資格檢測為由，取消她們參加世界錦標賽的資格，該檢測認定兩人擁有XY性染色體（通常男性擁有XY性染色體），但國際拳總未就這項檢測予以明確說明。

國際拳總執行長羅伯茲（Chris Roberts）今天於記者會表示，他無法公布克莉芙和林郁婷的性別檢驗結果，但兩人在2023年世錦賽失去資格，意味公眾可以「從字裡行間」得出結論。

羅伯茲告訴記者，染色體測試結果顯示兩名拳擊手都不符合資格，測試結果已於去年6月發送給國際奧林匹克委員會（IOC），但國際奧會「沒有採取任何行動」。

國際拳總前醫學委員菲利帕茲（Ioannis Filippatos）於記者會說道，「從實驗室結果來看，這兩位拳擊手是男性。血液檢查顯示，他們的染色體核型是男的」，卻仍舊沒給出確切資料與數據。

法新社報導，針對國際拳總稍早的記者會，阿爾及利亞奧林匹克和體育委員會迅速反擊表示：「阿爾及利亞不是國際拳總的成員…我們不承認國際拳總是一個獲認可的機構，而且它跟奧運沒有關係。」

阿爾及利亞奧會還說：「我們的冠軍克莉芙，依然沒被國際拳總毫無根據的指控影響和嚇倒。」

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）以及阿爾及利亞和台灣的政府高層官員都力挺克莉芙和林郁婷，且說她們在出生和成長過程一直都是女性。

國際奧會今天稍早也表示，林郁婷及克莉芙只要能繼續獲勝，就可以留在巴黎奧運賽場上，因為她們符合所有資格標準。

多年來，國際拳總常被詬病有管理問題、疑似腐敗以及不稱職。2019年，國際奧會剝奪國際拳總籌辦奧運拳賽的權利，使兩個組織之間日益惡化的緊張關係演變成公開對抗。

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