奧運／陳念琴4強戰亞運金牌 桌球男團與日本爭4強門票

聯合報／ 特派記者劉肇育／巴黎即時報導

巴黎奧運我國代表團在昨天由唐嘉鴻於體操男子單槓再進帳一面銅牌後，本屆賽事已經確定有至少6面獎牌進帳，僅次於東京奧運，其中在女子66公斤闖進4強賽獲得銅牌保底的陳念琴，明天凌晨4點50分將登上法網主球場羅蘭加洛斯球場進行4強賽，力拚獎牌成色升級。

我國代表團在昨天唐嘉鴻拿下單槓銅牌後，目前已經累積拿下1金、3銅，加上女子拳擊陳念琴、林郁婷也都已經挺進到4強賽，至少兩面銅牌保底，其中陳念琴將在明天凌晨於4強賽率先登場，對手將是杭州亞運金牌、中國大陸好手楊柳，兩人去年杭州亞運就曾在4強碰頭，最終由楊柳取勝晉級4強賽。

至於我國桌球男團在昨天於16強賽擊敗埃及後，今天晚間9點將在8強賽登場對戰強敵日本，日本在16強賽出戰澳洲，以直落三點取勝；而桌球女團今天傍晚4點則將在16強賽對戰澳洲，如能取勝將可能在8強賽碰上第一種子的中國大陸。

而我國田徑最速男楊俊瀚，今天凌晨在男子200公尺預賽與今年奪金熱門美國萊爾斯（Noah Lyles）和上屆金牌加拿大德格拉斯（Andre De Grasse）同組競速，最終萊爾斯和德格拉斯分別跑出20秒19、20秒30分組前2名晉級，日本選手鵜澤飛羽則是以20秒33分組第3名晉級準決賽，楊俊瀚以20秒83的分組第6名落入今天晚間6點半的復活賽。

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