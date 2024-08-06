唐嘉鴻奧運單槓奪銅 來自宜蘭「翻滾吧！男孩」公正母校師生雀躍

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
我國體操「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運單槓決賽第一個出場，一度出現掉槓的失誤，最終仍以併列銅牌的成績作收。記者季相儒／攝影
我國體操「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運單槓決賽第一個出場，一度出現掉槓的失誤，最終仍以併列銅牌的成績作收。記者季相儒／攝影

我國體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻5日晚間在巴黎奧運單槓決賽，出現掉槓失誤，最後仍以高難度動作，摘下銅牌。唐嘉鴻是宜蘭培育出來的翻滾男孩，曾是公正國小體操隊，校長丁進添開心在臉書分享喜訊，體操隊學弟妹更期待這位優秀學長回母校，一睹廬山真面目。

「翻滾吧！男孩」勵志電影以宜蘭縣公正國小體操隊為拍攝背景，該體操隊培育出不少優秀選手，除了單槓國手唐嘉鴻，還有「鞍馬王子」李智凱曾在上屆東京奧運拿下鞍馬銀牌。

隨著台灣羽球黃金男雙「麟洋配」奪金後，體操隊奪牌重任的唐嘉鴻今晚在單槓決賽第一位登場，公正母校師長與體操隊學弟妹緊張觀看賽事，未料開賽後不久就發生掉槓失誤，最終以總分13.966分成績作結。

大家原本以為他無緣頒獎台，後來因為其他參賽者也發生落地失誤，唐嘉鴻與中國選手張博恒並列第三，為台灣摘下一面銅牌，母校師長的心情瞬間轉為開心雀躍。

公正國小校長丁進添感到與有榮焉，晚間在網路群組分享喜訊，「公正校友唐嘉鴻，奧運體操單槓奪『銅』！台灣再收一面獎牌」。

他的國小導師林佳君回憶，唐嘉鴻從小調皮好動，父母親送他學體操原本只想消耗孩子的體力，後來看到「翻滾吧！男孩」電影，得知宜蘭公正國小有體操隊，帶著他從台北到宜蘭求學。

林佳君說，唐嘉鴻認真學體操，教練交代訓練都會做到，還自己加強練習，他對課業也自我要求，參加英語、唱歌或跳舞等活動，是一位品學兼優的學生，「永遠保有燦爛的笑容」。

公正國小體操隊表示，唐嘉鴻勇於挑戰，敢做出較高風險動作，空中感也很好，很有天份的選手，更因「直體貓跳540度」的特別動作，因而有「亞洲貓王」稱號。

丁進添期待唐嘉鴻持續在賽場上發光發熱，為國爭取更好佳績，也希望他有機會回母校指導體操隊，傳承經驗。

台灣體操好手唐嘉鴻奧運單槓奪銅，他是宜蘭培育出來的「翻滾男孩」，如今在國際賽場上發光發熱。記者季相儒／攝影
台灣體操好手唐嘉鴻奧運單槓奪銅，他是宜蘭培育出來的「翻滾男孩」，如今在國際賽場上發光發熱。記者季相儒／攝影
台灣體操好手唐嘉鴻奧運單槓奪銅，他是宜蘭培育出來的「翻滾男孩」，如今在國際賽場上發光發熱。記者季相儒／攝影
台灣體操好手唐嘉鴻奧運單槓奪銅，他是宜蘭培育出來的「翻滾男孩」，如今在國際賽場上發光發熱。記者季相儒／攝影
我國體操「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運單槓決賽第一個出場，一度出現掉槓的失誤，最終仍以併列銅牌的成績作收。記者季相儒／攝影
我國體操「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運單槓決賽第一個出場，一度出現掉槓的失誤，最終仍以併列銅牌的成績作收。記者季相儒／攝影
我國體操「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運單槓決賽第一個出場，一度出現掉槓的失誤，最終仍以併列銅牌的成績作收。記者季相儒／攝影
我國體操「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運單槓決賽第一個出場，一度出現掉槓的失誤，最終仍以併列銅牌的成績作收。記者季相儒／攝影

2024巴黎奧運搶先報

▪ 體操／中日選手接連失誤 唐嘉鴻掉槓仍摘銅牌
▪ 奧運羽球／經紀人證實王齊麟新搭檔 羅嘉翎男友邱相榤首戰日本賽
▪ 羽球／李洋場上1舉動圈粉不少人 眾人認同：難怪裁判姨母笑
▪ 桌球／莊智淵、高承睿師徒聯手獲勝 「怎麼舒服怎麼打」
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 1金3銅排名31 看中華隊本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

唐嘉鴻 李智凱 羽球

延伸閱讀

奧運體操／一度掉槓 唐嘉鴻單槓奪銅

奧運體操／唐嘉鴻單槓再進化 教練：嘗試貓跳900度

奧運體操／心中唐嘉鴻已是金牌 翁士航：運氣也是實力

奧運體操／掉槓後以為無緣奪牌 唐嘉鴻並列銅牌也傻眼

相關新聞

國際拳總記者會陷混亂 再稱林郁婷不符參賽資格

國際拳擊總會今天召開混亂的記者會，似乎在媒體提問下被激怒，並砲轟國際奧會「摧毀女子體育」，再度宣稱台灣女拳王林郁婷、阿爾...

唐嘉鴻奧運單槓奪銅 來自宜蘭「翻滾吧！男孩」公正母校師生雀躍

我國體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻5日晚間在巴黎奧運單槓決賽，出現掉槓失誤，最後仍以高難度動作，摘下銅牌。唐嘉鴻是宜蘭培育出...

排球／登峰造極青年排球表演賽7日登場 錢薇娟率領公益明星對台北鯨華

2024登峰造極青年排球邀請賽今年邁入第三屆，受到年輕學子喜愛表演賽也將連續三年登台，由錢薇娟率領的公益明星隊，以及台北...

排球／登峰造極青年排賽 錢薇娟7日率明星隊表演賽尬鯨華

2024登峰造極青年排球邀請賽今年邁入第三屆，受到年輕學子喜愛表演賽也將連續三年登台，由錢薇娟率領的公益明星隊，以及臺北鯨華女排隊，將於7日下午1時開打。 邀請賽2日至7日在臺北體育館1樓進行，

NFL／希爾稱霸百大球星榜 外接手第一人

海豚接球員希爾（Tyreek Hill）在本周公布完成的NFL百大球星獲得聯盟同儕肯定，登上第一名，成為NFL Top...

排球／屏榮、枋寮北上巴士費用一人一半 登峰造極吸取大賽經驗

2024登峰造極青年排球邀請賽今天第三天賽程，本屆恰巧有兩所來自屏東的學校，分別是屏榮高中男排隊和枋寮高中女排隊，其中，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。