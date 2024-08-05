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排球／登峰造極青年排球表演賽7日登場 錢薇娟率領公益明星對台北鯨華

聯合報／ 即時報導
登峰造極青年排球邀請賽，今天由體育署副署長洪志昌開球。圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供
登峰造極青年排球邀請賽，今天由體育署副署長洪志昌開球。圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供

2024登峰造極青年排球邀請賽今年邁入第三屆，受到年輕學子喜愛表演賽也將連續三年登台，由錢薇娟率領的公益明星隊，以及台北鯨華女排隊，將於7日下午1時開打。

邀請賽2至7日在台北體育館1樓進行，由中華文化教育暨體育交流促進會、中華民國排球協會主辦，台北市政府體育局、台北市政府教育局協辦，也特別感謝教育部體育署支持，中華職業棒球大聯盟（CPBL）攜手合作，共同推動學生體育運動的發展。

體育署副署長洪志昌、全民運動組長呂宏進、中職秘書長楊清瓏今天都到場觀賽，洪志昌更為其中一場比賽開球，用行動力挺活動。

台北鯨華女排隊是2023年、企業排球18年例行賽冠軍以及女子組總冠軍。球隊表示，很榮幸能夠參與登峰造極表演賽，也期望透過鯨華球員們的參與，讓更多人知道這個賽事並鼓勵排球運動的發展與成長，激發大家對排球的熱情，看到排球的無限可能。

排球不僅是一項體育運動，更是一種團隊精神和努力拚搏的象徵，很開心這些年輕選手們有登峰造極這麼好的環境及舞台，不僅有助於他們自身技能的提升，也期許未來能夠為國爭光、發光發熱，為排球運動的未來奠定堅實的基礎。

台北鯨華參賽隊職員名單為，領隊游絜甯、教練鄧衍敏、隊員陳莉鎔、吳芳妤、林書荷、陳佳蔓、甘可慧、陳潔、廖苡任、王育文、邱詩晴、劉雙菱、陳莉鈞、丁佩瑩。

公益明星隊隊職員名單為，領隊錢薇娟、隊經理田依甯、管理蔡尚樺、隊員彭小刀、林敬倫、無尊、王品澔、吳霏、林家佑、游子賢、林輝瑝、許得寪、洗菜。

登峰造極青年排球邀請賽，今天繼續熱戰。圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供
登峰造極青年排球邀請賽，今天繼續熱戰。圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供

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排球 錢薇娟 體育署

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