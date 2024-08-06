國際拳總記者會陷混亂 再稱林郁婷不符參賽資格

國際拳擊總會今天召開混亂的記者會，似乎在媒體提問下被激怒，並砲轟國際奧會「摧毀女子體育」，再度宣稱台灣女拳王林郁婷、阿爾及利亞女拳手克莉芙不符參賽資格。 巴黎奧運賽前意外捲入性別爭議風波的阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）。路透

路透社報導，巴黎奧運1日進行女子拳擊66公斤級預賽，義大利女拳手卡里尼（Angela Carini）在克莉芙（Imane Khelif）連續重擊下，開賽僅46秒即決定棄權退賽。

卡里尼在賽場上跪地落淚的畫面，引發國際間關於克莉芙和台灣選手林郁婷的性別風波與討論；爭議的遠因則是克莉芙與林郁婷去年未通過國際拳擊總會（IBA）的女子比賽資格檢驗，2023年世錦賽遭取消資格。

根據路透社，國際拳總執行長羅伯茲（Chris Roberts）今天在混亂的記者會上表示，他無法公布克莉芙和台灣選手林郁婷的性別檢驗結果，但兩人在2023年世錦賽失去資格，意味公眾可以「從字裡行間」得出結論。

羅伯茲告訴記者，染色體測試結果顯示兩名拳擊手都不符合資格，測試結果已於去年6月發送給國際奧林匹克委員會（IOC），但國際奧會「沒有採取任何行動」。

國際拳總主席克列姆列夫（Umar Kremlev）則在記者會上痛批國際奧會及其主席巴赫（Thomas Bach）「摧毀女子體育」。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，這場記者會的總結陷入混亂，對於媒體的提問，國際拳總似乎愈來愈惱怒。

國際奧會今天則表示，林郁婷及克莉芙只要能繼續獲勝，就可以留在巴黎奧運賽場上，因為她們符合所有資格標準。

國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）在記者會上表示，她們兩人「已參加高級別的比賽6年了，都沒有問題」。

國際奧運稱國際拳總下令做的檢驗武斷且不公，同時表示，沒有理由做這類檢驗。

多年來，國際拳總常被詬病有管理問題、疑似腐敗以及不稱職。2019年，國際奧會剝奪國際拳總籌辦奧運拳賽的權利，使兩個組織之間日益惡化的緊張關係演變成公開對抗。