奧運羽球／李洋恩師點評奧運金牌戰 麟洋配改變戰術保住第3局鍍金

中華羽球隊黃金男雙選手李洋、王齊麟，在巴黎奧運拿下金牌。李洋就讀國立基隆高中的羽球教練鄭永成今天說，目前在羽球界沒有奧運二連霸記錄，這樣的成績「可以給他100分啦」，同時也是台灣羽球項目很好的出發點。

鄭永成說，當年他在學校帶學生練球的時候，大概就知道李洋有「某一個東西」，就是他是屬於比較有領導風範的選手。李洋個性就是滿堅持的，包括訓練的時候，他即使累也可以忍受，然後有耐心的一步一步接受訓練，現在看到他有現在有這樣的成績不錯、很好。

麟洋配奧運冠軍戰，鄭永成也全程觀看。他說，比賽雙方其實都有一點緊張，李洋在第1局比較有自信，因為臨場表現很重要，在關鍵的時候，有時候其實不需要靠什麼技術，誰能打，誰敢打，一定很有幫助，一定有利。

鄭永成回想昨天的比賽，第1局的時候，他感覺李洋比較相信自己應該會拿到分數，在前排攻球的時候，他控的很好。雙打1個前排，1個後場，前排的人不是每1個人可以打，前排攻球最難。

他說，李洋在第1局的時候，一直控球控的很好，他就覺得李洋可以拿下這一局。第2局對方稍微改變戰術，因為在前排加速跟李洋比快，李洋開始有一些亂掉，幾個球被對手抓到，感覺李洋就一直往後，似乎是因為他覺得沒有辦法控球了。