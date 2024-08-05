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奧運羽球／1萬公里父子情 李洋父親飛越重洋為兒子加油

聯合報／ 記者林政忠／台北即時報導
巴黎奧運羽球金牌戰，「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左）跨屆12連勝，成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。記者季相儒／攝影
巴黎奧運羽球金牌戰，「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左）跨屆12連勝，成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。記者季相儒／攝影

羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟昨晚勇奪奧運金牌，寫下世界記錄，令國人熱血沸騰。台灣和巴黎距離1萬公里，這一戰是李洋的「最後一舞」，李洋父親李峻淯為了去巴黎奧運現場親自「為兒子加油」，委託台師大運動競技學系教授李建興「老戰友」同行，李建興父親仍在病榻，一度令他天人交戰。李建興投書本報寫下兩段不同牽掛的父子情，在父親節前令人動容。

李建興投書指出，李洋的父親叫李峻淯，雖已年過60仍熱中學習。經戴遐齡教授指導，今年榮獲台北市長蔣萬安頒發市長獎。李爸是軍人出身的鐵漢，曾任蔣經國總統的精忠衛士，和他有著師生情誼，「私下我倆則是羽球場上的隊友，喔，不！是勁敵」。

李建興在投書指出，「李爸」李峻淯屢獲清晨盃國際賽的金牌，長年投入羽球運動，對子女施以鐵血教育，栽培羽球專長，身教言教影響相當深遠，成為金門首位培育出奧運金牌「國」手的「父」親，因此常被他戲稱為「國父」。

李峻淯對歐洲全然陌生，又沒有外語能力，卻想在巴黎奧運李洋的賽場為子加油。李建興說，李爸請他幫忙訂飛機票、住宿、門票兼隨行翻譯，陪同前去法國。他因「父母在，不遠遊，遊必有方」而有所掙扎，終因感佩李爸愛子心切而答應請求。不過，臨行前李峻淯卻LINE說不去了。

李峻淯的LINE指出，「經過深思熟慮，我決定留在國內。令尊目前病危，隨時都有可能離世。如果在這段期間我們身處國外，而您無法陪伴在令尊身邊，這將成為我一生中無法彌補的巨大遺憾。想像您在遠離親人的異國他鄉，無法在至親病危時陪伴左右，我的內心充滿不安與愧疚…

我不能讓自己因為一時的自私，而使您與家人承受如此沉重的痛苦。這一刻，我的心與您和您的家人同在，希望您能理解並接受我的決定。」

李建興指出，即將共赴巴黎奧運賽事前，84歲的家父一度病危，他在醫院守護著父親。家父從小到大嚴格管教子女，用生命守護家庭的種種互動，逐漸在腦海中盤旋浮現。病房中他讀著李爸傳來的文字，當下百感交集。

李建興表示，說來神奇，在他收到李峻淯傳LINE的隔天，原本奄奄一息的父親，彷彿不忍家人們擔憂，竟展現驚人的生命力，奇蹟似地好轉許多，醫生說可以出院療養了。家父出院後身體依然孱弱，他雖有姐弟手足同心協助照顧爸爸，但要遠赴巴黎數日，仍是十分掛心。

李建興說，臨行前半夜，他夢到家人在病床前泣訴父親已往生，他趨前靠近身旁輕聲喚著，見老人家回魂轉頭對他一笑說「我沒事」，交代他安心陪李峻淯去巴黎加油。他驚醒才知道原來是夢，趕緊看手機裡醫院遠端監控家父的最新數據，心跳、血壓、血糖都算平穩，才算稍微安心。

為了幫李峻淯去巴黎省錢，李建興說，他訂在大陸轉機的航班，每人來回機票2萬多元。但好事多磨，桃園機場人員因李峻淯的台胞證問題而不能搭機，連帶地後續來回的各段機票皆一併失效，讓李爸在機場極為悲忿。但李峻淯仍希望他能相伴同行，一圓遠渡重洋為子加油的心願。平常省吃節用的李爸，在機場竟又咬牙刷卡9萬多加購兩人的來回機票，以如願飛往巴黎。

飛機上，李爸對李建興說，「這是老天爺對我此行決心的考驗」。李建興指出，看到李爸如此堅毅的態度，想起從前家父用牛皮紙袋拿錢給我註冊讀書的情景。30年前他自台灣師大畢業考取碩士班，校方要求須辭去教職和賠償20幾萬元公費才能註冊；家父竟毅然決然標會借錢，堅持要他賠公費專心讀書。

李建興說，父親節前1個月，家父歷經天人一線的求生奮鬥，夢中要他放心遠行，繼續多助人；巴黎奧運開幕後1周，李爸無畏千山萬水之辛前往巴黎，想到場為兒子祝福，面對挫折仍不放棄。他爸和李爸都屬於較傳統的父親，日常生活不輕易和子女言笑及吐露心聲，以維繫著傳統的父親威嚴。然而，台灣傳統威嚴爸爸是否鐵漢有柔情？似可從他們的語默動靜間細細吟味。

金牌羽球國手李洋父親李峻淯自製影片為兒子加油。圖／李峻淯提供
金牌羽球國手李洋父親李峻淯自製影片為兒子加油。圖／李峻淯提供
金牌羽球國手李洋父親李峻淯自製影片為兒子加油。圖／李峻淯提供
金牌羽球國手李洋父親李峻淯自製影片為兒子加油。圖／李峻淯提供

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