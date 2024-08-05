奧運羽球／「麟洋配」奪金那一刻 巴黎奧運台灣館彩蛋國旗飛舞

金牌了！台灣羽球男雙「麟洋配」成功打敗中國大陸隊，為台灣隊拿下第一個巴黎奧運金牌，創下中華隊首個奧運連霸紀錄。兩人獲勝的那一刻，巴黎奧運台灣館爆出熱烈呼聲，螢幕也立刻放映為金牌設計的彩蛋影片，許多觀眾開心拿起國旗揮舞，大喊「WIN TAIWAN」。台灣館表示，隨後將發放無酒精的金牌台啤，慶祝中華隊拿下金牌。

李洋、王齊麟台灣羽球男雙「麟洋配」於法國時間4日下午6時展開巴黎奧運金牌戰，對上首次挑戰奧運的中國「梁王組合」梁偉鏗、王昶。兩人維持上次參賽的絕佳默契，第二局雖被對手追回局數，最終守住金牌，創下奧運史上首次羽球男雙連霸紀錄。

巴黎文化奧運園區是奧運史上首個文化園區，在此設立的國家館往往成為國民聚集看賽事直播與慶賀選手奪牌之處。台灣館也設計了慶賀選手奪牌的彩蛋，昨天慶祝男子射擊好手李孟遠、女子拳擊好手吳詩儀奪下銅牌，第一次秀出彩蛋。台灣館策展人林昆穎表示，昨天已做好奪金和奪銀兩種彩蛋，但心中是想著「只能放金牌」。