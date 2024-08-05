奧運羽球／李洋將獲縣府550萬元獎金！ 金門並宣誓建國際級羽球館

「麟洋配」於巴黎奧運衛冕金牌成功，其中國手李洋故鄉金門直播現場歡聲雷動，縣長陳福海現場加碼抽金門高粱酒，端出「麟洋配」紀念瓶。陳表示，未來將興建國際級的羽球館，讓國際賽事能在金門舉行；教育處也說，將發550萬元，以表彰李洋的優異傑出表現。

我國奧運羽球男雙組合「麟洋配」金門在地子弟兵─李洋與王齊麟搭配組合，一路過關斬將，挺進金牌戰；金門縣府昨晚在金門縣立體育場舉行羽球男子雙打金牌戰Live賽事轉播，除陳福海，李洋的伯伯、古寧村長李開陣也再次到場與鄉親一起為麟洋配加油。

過程中麟洋配先下一局，雖遭中國大陸追平，但穩紮穩打取下第3局，為我國奪得本屆巴黎奧運的第一面金牌，也是「麟洋配」繼東京奧運後，再次連霸奪金。陳福海當場宣布再加碼10醰5公升金門高粱酒供在場鄉親摸彩，讓現場氣氛嗨到最高點。

陳福海表示，大家8月2日四強賽時親眼見證「麟洋配」永不放棄、精彩絕倫的表現，也謝謝李洋，讓世界看見台灣，看見金門，未來縣府將繼續培育更多的優秀選手，讓他們發光發熱，未來將請教育處著重發展羽球及桌球項目，加強硬體設施，包含興建國際級的羽球比賽場館，讓國際級的賽事能在金門舉行，讓金門的羽球選手有機會在國際再讓大家刮目相看。