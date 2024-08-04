奧運網球／搶7大戰拍下阿爾卡拉斯 約克維奇落淚迎接金滿貫
生涯獨缺的奧運金牌，37歲的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）今天終於如願，他在巴黎奧運男單金牌戰的「搶7大戰」以7：6（7：3）、7：6（7：2）力退小16歲的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），5度叩關五環殿堂終於達成生涯「金滿貫」，讓他激動流下男兒淚。
約克維奇生涯握有24座大滿貫金盃，不但是現役也是史上第一人；2021年他連奪下澳網、法網和溫布頓金盃，帶著絕佳氣勢到東京，但4強賽落敗、銅牌戰也輸球，和奧運獎牌擦身而過。今年因義大利球王辛納（Jannik Sinner）退出奧運，世界排名第2的小約成巴黎奧運頭號種子，他和第2種子阿爾卡拉斯也會師男單壓軸戰。
兩人今年溫布頓決賽剛碰頭，由阿爾卡拉斯打下金盃；相隔不到一個月再碰頭，首盤兩人全部保住發球局，小約更是瓦解8個破發點危機，儘管自己第12局的第一個盤末點失手，仍在「搶7」以7：3先下一城。
第二盤戰況宛如首盤複製，兩人全部保發。再一次的「搶7」，小約展現堅強的防守，轉守為攻下在2：2時打出連拿5分的關門攻勢，最終以7：2奪下2小時又50分鐘大戰勝利，迎接夢寐以求的奧運金牌。
小約是網球1988年重回奧運後的最年長男單金牌戰選手，今天成為最老金牌，加入「玉羅剎」葛拉芙（Steffi Graf）、美國傳奇阿格西（Andre Agassi）、「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和美國女傳奇小威廉絲（Serena Williams）行列，成為史上第5位完成「金滿貫」選手。
小約奪勝後開心落淚，之後更高舉塞爾維亞國旗，並到觀眾席抱起女兒，和家人一起分享金牌榮耀。
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