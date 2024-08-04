排球／屏榮、枋寮北上巴士費用一人一半 登峰造極吸取大賽經驗

2024登峰造極青年排球邀請賽今天第三天賽程，本屆恰巧有兩所來自屏東的學校，分別是屏榮高中男排隊和枋寮高中女排隊，其中，枋寮女排是首度參賽。屏榮教練陳勁瑋表示，由於枋寮剛好也是南部的學校，「我們就一起坐巴士上來，打完最後一天我們再一起坐回去，各自分擔一半的費用，比較省錢啊，也是一個滿難得的經驗。」

大會活動目的希望透過校際交流，為台灣培育更多排球好手，讓學子增加經驗，邀請112學年度HVL高中排球聯賽男子組前8強、女子組前6強參賽，而屏榮男排在112學年度獲得第4。

另外，亞洲U20男子排球錦標賽7月底在印尼泗水落幕，其中，屏榮有潘毅融、張珉銓入選，不過這個夏天，潘毅融畢業、張珉銓則是升上高三。

陳勁瑋指出，例如張珉銓從U20剛回來，可能沒有跟隊友搭配到，身體也可能比較疲憊，另外，蔡東橙跟潘尚余在U17集訓，跟其他人沒有搭配過，加上今年先發的謝淯竤是新生，自由球員也是新生，「所以我們現在還在磨合，來台北當然是很難得的機會，對我們南部來說是非常好的，可以增加我們經驗，而且是大場面，讓孩子可以提升自己臨場、膽子的一個很好機會。」

對於本學年HVL期許，陳勁瑋表示，「今年目標先搶決賽六強，然後看能不能拚進四強，而先發的快攻手張珉銓，還有蔡東橙跟潘尚余等，這三個有國際經驗，對於他們寄予厚望，希望他們今年能夠扛起屏榮的招牌，可以像去年的學長一樣，打的那麼好，當然其他人也都很重要，希望大家都能一起提升。」