網球／UTR國際職業巡迴賽 林芳安贏下第四站女子組冠軍

今年七月第三、四站由UTR組織所創辦的UTR國際職業網球巡迴賽，首次來到熱情如火的南台灣與國際知名的盧彥勳國際網球學院、長榮大學等單位共同協辦。第三站男子組雖然受到颱風的影響，延至7月29日才將所有賽程消化完畢，女子組的賽事則是在男子組賽程全部結束後順利展開，並如期於賽事的最後一天完成所有賽程。女子組的冠軍則是由今年六月新莊站UTR PRO的冠軍林芳安，再度以6:4 6:2直落二擊敗同是台灣選手李珮琪，贏下第四站女子組的冠軍，為整體賽事劃下完美的句點。

而UTR國際職業網球巡迴賽，會依照現今UTR國際排名排序以及秉持寧缺勿濫的原則，所有參賽選手UTR分數需有達一定的門檻，男子組UTR分數需12.0以上、女子組則需9.7以上才具參賽資格，因此每站只擇優錄取20名選手。而UTR官方會再將確定參賽的20名選手分成4組，每小組五位選手須經過分組需循環的積分賽，再以各組排名相對應名次進行單淘汰，同時每一場的賽制皆為三盤兩勝。此外第四站女子組不同於第三站男子組外國選手多於台灣選手，女子組一共有6名外國與13名台灣選手參賽，身為地主的台灣選手將迎戰來自美國、加拿大、日本以及新加坡等各國眾多好手。第四站女子組決賽由地主好手林芳安以直落二6:4 6:2，再次奪下冠軍並抱走3600美元的冠軍獎金，本站的亞軍同樣是台灣好手李珮琪，並且為本次賽事的頭號種子，首度打進決賽，強勢挑戰衛冕冠軍，可惜在強強對決中敗陣下來。

凱靖科技股份有限公司于董事長表示：舉辦UTR國際網球職業網球巡迴賽除了提供有意投入職業網球運動選手可以待在國內，就近與國外的優秀選手相互切磋、交流球技，同時也讓有意前往美國大學就讀的高中生增加更多機會，所以非常樂意促成此事，賽事也與盧彥勳國際網球學院、Infin Taiwan 、西班牙太陽眼鏡ESPNER、新北市體育總會網球委員會、得俞網球、織程運動、美淇食品、統皓食品股份有限公司共同合作。來自世界各國的職業網球好手齊聚盧彥勳國際網球學院（台南長榮大學）進行比賽，（並）爭奪冠軍榮耀，並且鯨鯊國際網球推廣公司預計明年將籌辦八站UTR國際網球職業網球巡迴賽，期望吸引更多優秀的國外選手來到台灣，與國內選手進行交流、切磋。由於高額的獎金及高強度的比賽精采可期，每次賽事都將進行轉播服務，歡迎民眾到比賽現場加油或是於線上關注賽事，期待在明年的八站UTR國際網球職業網球巡迴賽與大家相見。