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奧運擊劍／日本女子軍刀團體賽奪銅 擊劍項目共拿4面獎牌

中央社／ 綜合外電報導
日本隊奪下擊劍女子軍刀團體賽銅牌，這是她們在擊劍軍刀項目的首面奧運獎牌。 法新社
日本隊奪下擊劍女子軍刀團體賽銅牌，這是她們在擊劍軍刀項目的首面奧運獎牌。 法新社

日本隊在本屆巴黎奧運擊劍女子軍刀團體賽銅牌戰中，以45比40力克世界排名第1的地主國法國，拿下日本在擊劍軍刀項目的首面奧運獎牌。

日本放送協會（NHK）報導，擊劍團體賽每隊派出4名選手，由3名選手參加團體對抗的循環賽，另1名選手為候補。雙方經過9場對戰後，由得分高的隊伍或先取得45分的隊伍取勝。

江村美咲在巴黎奧運開幕式擔任掌旗官。 新華社
江村美咲在巴黎奧運開幕式擔任掌旗官。 新華社

在女子軍刀團體項目排名世界第8的日本隊，4名選手分別是在世界錦標賽完成個人二連霸佳績，並在巴黎奧運開幕式擔任掌旗官的江村美咲，及高嶋理紗、福島史帆實及候補選手尾崎世梨。

日本在本屆巴黎奧運8強賽以45比37擊敗世界排名第2的匈牙利，但在4強賽以32比45敗給世界排名第3的烏克蘭未能進入決賽，只能跟世界排名第1的法國搶奪銅牌。

日本在銅牌戰打完前兩場比賽暫以7比10落後，但第3場在全隊最年輕的候補選手尾崎積極攻擊下不斷得分，以15比13取得逆轉。

烏克蘭獲得金牌。 歐新社
烏克蘭獲得金牌。 歐新社

之後又遭逆轉以29比30落後的日本隊，由於高嶋在第7場比賽中6次連續得分，再度讓日本以35比30逆轉戰局。

在比賽進入尾聲的第9場比賽中，儘管場邊觀眾唱起法國國歌，但日本王牌選手江村憑藉巧妙步法及強力突刺等接連得分，終場日本就以45比40奪得銅牌。

這是日本不分男女在擊劍軍刀項目的首面奧運獎牌，加上男子銳劍個人項目、女子鈍劍團體項目及男子銳劍團體項目都有奪牌，總計日本在本屆巴黎奧運擊劍項目共拿到4面獎牌。

烏克蘭、韓國和日本奪牌後合影留念。 新華社
烏克蘭、韓國和日本奪牌後合影留念。 新華社

至於女子軍刀團體賽冠軍戰由烏克蘭擊敗世界排名第4的韓國奪金，這也是烏克蘭在本屆巴黎奧運各項目拿到的首面金牌。

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