足球／2024台灣淡水盃足球錦標賽 亞洲選手齊聚淡水
為了推廣國人對足球的熱情，由真理大學、新市國小、竹圍高中共同主辦的「2024台灣淡水盃足球錦標賽」於8月1至4日假真理大學、淡江高中與淡水商工操場三地熱烈開戰。此次競賽共有122支隊伍，他們分別來自日本、馬來西亞、泰國、南韓、及香港地區，總選手人數約2500在盛夏的新北市淡水區角逐勝利榮耀。
1日早上，選手們頂著淡水近38度的高溫在真理大學操場全力以赴，期待在預賽脫穎而出。2日假淡水商工舉行開幕儀式，蒞臨的貴賓包含新北市政府副秘書長張其強、新北市議員陳偉杰、新北市議員鄭宇恩，以及此次競賽的主辦單位真理大學校長陳奇銘、竹圍高中校長楊耀焜與淡水商工校長于賢華等貴賓一起為選手們與競賽的工作人員加油打氣。
「2024台灣淡水盃足球錦標賽」的參賽資格從U18（10隊）、U16（14隊）、U12（20隊）、U10（20隊）、U8（24隊）、U6（14隊）、U4（5隊）、GU12（7隊）與GU16（8隊），隊伍的年齡從幼兒到青少年，且競賽隊伍除了國內北、中、南與東部地區的選手外，還有來自其他亞洲國家的選手齊聚一堂，也藉此讓本土球員與國際選手有切磋球技的機會。
這次賽事U18到U4皆以循環賽的方式進行，同時預賽不進行加時賽，局後兩隊各派出1名球員以點球方式完成比賽。在決賽部分，如同預賽一樣不進行加時賽，且局後各派出五名選手進行點球直至分出勝負，決賽再依預賽排名進行盃、盤、碟、碗的賽程分配。此次競賽中，主辦單位在國中、國小、GU16與GU12新增室內的5人制足球比賽，且採用FIFA頒布的最新規則，主辦單位除了希望建立小小選手更多國際足球賽事的新知識外，也期待藉此提升選手對足球的熱情。
此次足球錦標賽受到各界的注意，相關贊助機構包含：康舒科技股份有限公司、北海鱈魚香絲、領航遊覽車客運有限公司、台北文林扶輪社、成強科技股份有限公司、純祥實業股份有限公司、佐儀股份有限公司、淡水獵豹俱樂部、淡水福容大飯店、淡水淶滬文旅酒店、兔子的右腦、ATHLETA、原足力INXTINCT、韻翔國際有限公司等企業。而此次賽事的半數經費由教育部體育署贊助，同時三個主辦的學校、新北市政府與中華民國足球協會更是完成此競賽的幕後功臣。然而，如果沒有揮汗如雨的選手，或許就無法圓滿此次的競賽。
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