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定向越野／朱崙盃全國定向越野賽 陳彥龍與黃敏惠獲男、女菁英組金牌

聯合報／ 即時報導
朱崙盃全國定向越野錦標賽，陳彥龍獲男菁英組冠軍。圖／中華定向越野協會提供
朱崙盃全國定向越野錦標賽，陳彥龍獲男菁英組冠軍。圖／中華定向越野協會提供

今年定向越野壓軸的國手選拔賽2024朱崙盃全國定向越野錦標賽，今天（3日）下午在南投暨南國際大學登場，共有145位好手報名角逐，其中，17位男子菁英選手與6位女子菁英選手競爭亞錦賽國手資格，陳彥龍與黃敏惠沒有懸念，分別奪得男女菁英組金牌。

暨南國際大學校園廣達150公頃 ，賽區多為鋪砌路面步道，校內大樹林立，植栽種類豐富，並沿邊坡栽植，具有水土保持及生態教育意義，易跑度與能見度良好，非常適合辦理定向越野賽事，這也是中華民國定向越野協會首次與暨大合作辦理定向越野賽，獲得選手一致好評。

這項賽事是今年定向越野國手選拔的最終戰場，男子菁英組有33人報名，女子菁英組13人，將遴選亞青國手的青年與青少年組也是競爭激烈，以男子16歲組多達12位小將競爭2席國手資格，情況最為激烈。今天比賽結束後，中華民國定向越野協會將依選手參加歷次選拔賽成績與體能檢測成績，排出今年下半年4項國際賽事手名單，準備進軍國際賽。

由於今天的比賽已是今年國手選拔賽最後一場，雖然天氣相當炎熱，對選手是極大考驗，但有心問鼎國手資格的選手，莫不放手一搏，競爭十分激烈。尤其是男、女菁英組，今年上半年表現平平的陳彥龍繼7月中在清大舉行的總統盃拿下金牌後，今天也實力大爆發，以17分04秒擊敗群雄，穩坐今年排名第一實座。台中市好手楊晁青緊追在後以不到二分鐘差距排名第一，屏東好手許偉勝名列第三。女子菁英組則仍是「定向一姐」黃敏惠的天下，以18分05秒完賽下金牌，林弱水、林冠妤分居二、三。

將遴選亞青國手的男、女20 、18、16歲組，以男子16歲多達12位小將報名競爭最激烈，共有9名選手完賽，以金門小將卓佳賞表現最佳，姚峻宇、陳頎勳分列 二、三名，目前國手席次鹿死誰手尚未可知。 

朱崙盃全國定向越野錦標賽，黃敏惠沒有懸念，奪得女菁英組金牌。圖／中華定向越野協會提供
朱崙盃全國定向越野錦標賽，黃敏惠沒有懸念，奪得女菁英組金牌。圖／中華定向越野協會提供

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林立

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