快訊

靈異玄案／孩夜啼指門口有人 他衝現場竟是亡者幫開門

中華隊3日賽程 拳擊吳詩儀續拚獎牌成色 李孟遠射擊最後希望

驚悚影像曝！鐵門突脫軌突倒塌！3歲女童閃避不及遭活生生壓死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運足球／法國淘汰阿根廷引發大混戰 導火線2年前埋下

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
奧運足球8強賽，地主法國與阿根廷賽後爆發場上大亂鬥。 法新社
奧運足球8強賽，地主法國與阿根廷賽後爆發場上大亂鬥。 法新社

足球場上也有「板凳清空」！巴黎奧運男子足球8強賽，地主法國隊靠著前鋒馬特塔（Jean-Philippe Mateta）頭錘破門，以1：0擊敗阿根廷挺進4強，然而賽後卻爆發一場30人的場上大亂鬥。

法阿兩國在足球場上糾纏已久，2022年卡達世界盃足球賽，阿根廷就靠PK賽擊敗法國奪冠，開始提高衝突，今年阿根廷在美洲盃奪冠後更被發現高唱歧視法國人的歌曲，導致此戰賽前就已經滿滿火藥味。

開賽時阿根廷隊就在噓聲中上場，法國隊馬特塔在開賽第5分鐘就接獲隊友傳球，以頭鎚破門，最終也靠這1分取得勝利，然而賽後法國隊總教練亨利（Thierry Henry）還在跟對方教練握手時，突然爆發衝突，雙方板凳球員、教練團都衝上前。

前鋒馬特塔頭錘破門，幫助法國以1：0擊敗阿根廷挺進4強。 路透社
前鋒馬特塔頭錘破門，幫助法國以1：0擊敗阿根廷挺進4強。 路透社

裁判因為這場衝突發出10張黃牌，並賞給比賽中被換下場的米洛（Enzo Millot）一張紅牌，原因是他跑到對手板凳區挑釁，才挑起阿根廷球員情緒。

馬特塔表示：「阿根廷想要阻止這場派對，但他們反而讓派對變得更棒。」法國中後衛巴代（Loïc Badé）則說，比賽過程中對手不斷挑釁，「這對我們來說是重要一戰，因為我們覺得受辱，整個法國都受辱，而我們是最終贏家。」

地主法國歡慶進入4強。 法新社
地主法國歡慶進入4強。 法新社

2024巴黎奧運搶先報

▪ 羽球麟洋配闖進金牌戰 李洋最後一舞要展現台灣精神
▪ 拳擊林郁婷首戰獲勝 性別爭議外媒大陣仗卻撲空
▪ 舉台灣加油標語遭陌生男搶走 球迷委屈流淚
▪ 八村壘傷退日本3連敗了 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚金牌 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

美洲盃

延伸閱讀

賴清德靠奧運大賺網路聲量 粉絲互動表現成長六成

巴黎奧運正熱 相關概念股衝出高聲量

奧運柔道／巴西柔道終奪首金 25歲蘇薩將榮耀獻給過世祖母

奧運網球／捷克網球混雙搭檔奧運前分手 奪金後互動加溫成焦點

相關新聞

奧運拳擊／林郁婷捲性別風波 美拳協指出有幕後黑手

台灣拳擊女子好手林郁婷在巴黎奧運捲入性別風波，美國拳擊協會執行長麥克阿提（Mike McAtee）為此打抱不平，並直指幕...

奧運足球／法國淘汰阿根廷引發大混戰 導火線2年前埋下

足球場上也有「板凳清空」，巴黎奧運男子足球8強賽，地主法國隊靠著前鋒馬特塔（Jean-Philippe Mateta）頭...

排球／登峰造極青年排球邀請賽 男子組豐原高商連霸一步一步來

2024登峰造極青年排球邀請賽邁入第三屆，今天起至7日在台北體育館進行。男子組豐原高商除了是上屆邀請賽冠軍，也是112學...

桌球／神級側臉照迷翻網友 「桌球界的天使」菊池日菜正式出道

日本20歲「桌球女神」菊池日菜因比賽中1張仙氣滿點的側臉照爆紅，後與經紀公司「seju」簽約，正式出道。 出生於2004年2月11日，菊池日菜目前就讀東京女子體育大學。留著1頭黑長髮外加齊瀏海，

路跑／傳統信仰結合現代藝術 北港媽祖馬拉松融入新元素

北港朝天宮主辦的第13屆北港媽祖盃全國馬拉松賽事將於2024年盛大開跑，今年賽事不僅延續了以往的激情與活力，更融入了全新...

突發！孟潔、邊荷律、吳丹丹三位齊發「不加油」聲明！

棒球啦啦隊應援女孩發生什麼事？！發出「不加油」聲明！中華職棒35年明星賽剛精彩結束，職棒正火熱之際，有三名啦啦隊應援女孩不約而同發布「不加油」聲明。細數「孟潔」、「邊荷律」、「吳丹丹」三位中華職棒啦啦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。