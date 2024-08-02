奧運網球／阿爾卡拉斯闖進奧運網球男單決賽 史上最年輕
西班牙21歲新星「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天以直落二擊敗加拿大選手奧格-阿里辛，成為奧運史上晉級網球男單決賽的最年輕選手。
法新社報導，今阿爾卡拉斯天以6比1、6比1直落二輕取奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime），可能在4日舉行的決賽對上塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）。
約克維奇即將在4強賽對決義大利新星穆薩提（Lorenzo Musetti）．但他必須克服膝傷，才能晉級決賽與阿爾卡拉斯對決。
約克維奇及阿爾卡拉斯分別為男單頭號及第2種子。現年37歲的約克維奇，至今未在奧運中摘下金牌。他曾於2008年北京奧運摘銅，這次是他第5度參加奧運。
阿爾卡拉斯年僅21歲，在今年法網和溫網都拿下冠軍，這是他首次參加奧運，
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