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排球／登峰造極青年排球邀請賽 男子組豐原高商連霸一步一步來

聯合報／ 即時報導
男子組豐原高商首戰面對苑裡高中，以直落三獲勝。圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供
男子組豐原高商首戰面對苑裡高中，以直落三獲勝。圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供

2024登峰造極青年排球邀請賽邁入第三屆，今天起至7日在台北體育館進行。男子組豐原高商除了是上屆邀請賽冠軍，也是112學年度HVL高中排球聯賽王者，豐商新學年目標當然是尋求連霸，不過執行教練葉忠桂認為，「我們是還是一步一腳印，不需要那麼著急。」

登峰造極青年排球邀請賽由中華文化教育暨體育交流促進會、中華民國排球協會主辦，台北市政府體育局、台北市政府教育局協辦，特別感謝教育部體育署的支持。

男子組豐原高商首戰面對苑裡高中，以25：23、25：23、25：16直落三獲勝。葉忠桂指出，由於現在滿多選手在國家隊，這邊陣容比較不齊全，每隊也都在調整階段，而今年招收的新生身材還不錯，有幾個都一百九十幾公分，保持高度，「當然技術上面還不是很成熟，需要一點時間，一年級跟三年級還是有差距的，但是整體來講，身材都是很好的，有很大的成長空間。」

今年邀請賽邁入第三屆，每年持續思考如何讓活動更加有意義，因此今年特別安排了多場不同領域的藝文活動，免費讓各球隊自由選擇參加。

「對賽事絕對有加分，第一個對學生來講，他不是只是來比賽而已。」葉忠桂肯定地說，比賽大家技術上的交流，另外有文化的交流，讓學生可以學習文化的部分，對於開拓學生的視野都很有幫助。

女子組部分，北港高中今天以25：22、19：25、27：25、16：25、16：14擊敗內湖高中。值得一提的是，北港是首度參加邀請賽，球隊成軍僅第3年，就在111學年獲得第7名，112學年更拿下季軍，創下隊史最佳成績。

對於首度參加，北港高中執行教練蔡翠容希望可以讓新生趕快銜接，「其實是很好的磨練方式，讓他們可以更實際的知道，國中跟高中的差別在哪裡，該用什麼樣的態度去面對更高強度的賽事，參加的六強學校，這是可能算是一個震撼教育，但是我相信也一定會有所成長。」

今年活動感謝中華職業棒球大聯盟攜手合作，共同推動學生體育運動的發展，將有多支球隊的吉祥物到現場助陣，為喜愛排球的球迷與觀眾帶來更多歡樂。

今年特別與中信兄弟合作，安排不同領域活動，免費讓各球隊前往台北大巨蛋觀賽中職球。圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供
今年特別與中信兄弟合作，安排不同領域活動，免費讓各球隊前往台北大巨蛋觀賽中職球。圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供
北港是首度參加邀請賽，以3：2擊敗內湖高中。圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供
北港是首度參加邀請賽，以3：2擊敗內湖高中。圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供

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