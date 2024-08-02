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奧運羽球／稱今年爭金難度更大 李洋：上屆5勝就拿金牌

聯合報／ 特派記者劉肇育／巴黎即時報導
麟洋配連續兩屆奧運闖進金牌戰，有望成為史上首對在男雙完成衛冕的組合。記者季相儒／攝影
麟洋配連續兩屆奧運闖進金牌戰，有望成為史上首對在男雙完成衛冕的組合。記者季相儒／攝影

我國羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟李洋，今天在巴黎奧運男雙4強賽以18：21、21：17、21：10擊敗丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），連續兩屆闖進到金牌戰，有望成為我國繼舉重名將許淑淨之後，另一位連續兩屆奪金的好手，也是首對完成男雙衛冕的組合，不過李洋也直言今年爭金難度確實大於上屆，尤其上屆根本沒人知道他們。

王齊麟／李洋上屆東京奧運拿下金牌後，今年以衛冕軍身分再戰巴黎奧運，儘管因為世界羽聯積分採計失誤，讓他們被迫分組賽必須多打一場，但兩人仍是相當爭氣的收下分組賽4連勝，又在8強賽與4強賽連退泰國與丹麥組合，拉出一波6連勝後將再一次回到爭金舞台。

談到今天從先丟一局到後來逆轉勝出，王齊麟坦言開賽後氣勢確實被對手壓制，導致自己打得很不順，但李洋的壓迫造成機會球後，讓他慢慢找回節奏，加上兩位教練不斷給予信心，最後才能順利打亂對手節奏勝出。

對於接下來金牌戰將再度對上中國大陸組合，不過對手從上屆的李俊慧／劉雨辰變為梁偉鏗 / 王昶，李洋也坦言爭金難度確實比上屆更大，「確實更不容易，畢竟上一屆我們5勝就拿金牌了，現在拿了6勝卻還在這，不只是年紀更長，加上上一屆根本沒人知道我們，看IG追蹤人數就知道，所以心態上又更不一樣。」

麟洋配連續兩屆奧運闖進金牌戰，有望成為史上首對在男雙完成衛冕的組合。記者季相儒／攝影
麟洋配連續兩屆奧運闖進金牌戰，有望成為史上首對在男雙完成衛冕的組合。記者季相儒／攝影

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李洋 王齊麟 舉重

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