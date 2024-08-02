奧運羽球／稱今年爭金難度更大 李洋：上屆5勝就拿金牌

我國羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，今天在巴黎奧運男雙4強賽以18：21、21：17、21：10擊敗丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），連續兩屆闖進到金牌戰，有望成為我國繼舉重名將許淑淨之後，另一位連續兩屆奪金的好手，也是首對完成男雙衛冕的組合，不過李洋也直言今年爭金難度確實大於上屆，尤其上屆根本沒人知道他們。

王齊麟／李洋上屆東京奧運拿下金牌後，今年以衛冕軍身分再戰巴黎奧運，儘管因為世界羽聯積分採計失誤，讓他們被迫分組賽必須多打一場，但兩人仍是相當爭氣的收下分組賽4連勝，又在8強賽與4強賽連退泰國與丹麥組合，拉出一波6連勝後將再一次回到爭金舞台。

談到今天從先丟一局到後來逆轉勝出，王齊麟坦言開賽後氣勢確實被對手壓制，導致自己打得很不順，但李洋的壓迫造成機會球後，讓他慢慢找回節奏，加上兩位教練不斷給予信心，最後才能順利打亂對手節奏勝出。