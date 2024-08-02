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奧運拳擊／拳手陷性別爭議 澳洲教練：很強但不覺得是男人

中央社／ 東京2日專電
阿爾及利亞選手克莉芙。 法新社
阿爾及利亞選手克莉芙。 法新社

阿爾及利亞選手哈利夫與林郁婷陷入性別爭議，獲得國際奧林匹克委員會（IOC）力挺，就連澳洲教練都表示，他的選手2個月前曾和哈利夫交手，「她很強，但不覺得是在和男人對戰」。

產經新聞報導，巴黎奧運女子拳擊66公斤級在1日舉行的賽事中，哈利夫（Imane Khelif）對戰義大利選手卡里尼（Angela Carini）。雙方交手約30秒後，卡里尼暫時退到擂台角落，在教練重新調整好頭部護具後回歸比賽，但在承受了哈利夫的右直拳後，卡里尼立刻申請棄權。

卡里尼隨後在擂台上痛哭，哈利夫也拍了拍她的肩膀以示安慰，但兩人並沒有握手。

卡里尼在賽後表示，「感覺鼻子非常痛，沒辦法繼續比賽」。她還說，「我是為了自己喊停，感覺要保護自己的性命」。哈利夫則說，「這是非常艱難的首戰，希望能夠在巴黎拿到獎牌」。

哈利夫與台灣選手林郁婷兩人因不符合國際拳擊總會（IBA）資格規定，在2023年世界錦標賽遭取消資格。國際拳擊總會去年因管理和財務問題，失去國際奧會認可，巴黎奧運拳擊項目由國際奧會負責。

國際奧會表示，國際拳擊總會去年取消選手資格的決定很武斷，「這兩名運動員是國際拳擊總會突然且武斷決定下的受害者」。

根據日本拳擊聯盟的官方網站，這是IBA首次實施性別檢驗，IBA對於參賽性別的認定是「出生時的性別」。不過，林郁婷在台灣進行複查時沒有發現異常。

日本媒體報導，雖然哈利夫陷入性別爭議後，這次參賽引起不少議論。但是也有人認為，哈利夫3年前在東京奧運就以女性身份參賽，這次再挑戰合乎常理。

哈利夫當時在8強賽敗給愛爾蘭選手哈林頓（KellieHarrington），無緣獎牌。

卡里尼的教練在接受義大利日報採訪時表示，「我們知道哈利夫，絕對不認為她是無敵的。雖然比賽結果令人遺憾，但她能夠參賽是因為國際奧會認可了她的資格。這件事情很複雜，也很難處理」。

澳洲拳擊隊教練尼維亞（Santiago Nieva）接受英國「每日郵報」訪問時則表示，「既然國際奧會說符合標準，那我們只能遵守」。

他也表示，「我們2個月前跟她交手過。她技術很好，很強大，也很強壯，但並沒有是在和男人對戰的感覺。」

尼維亞表示，「我清楚這個議題沒辦法像許多人期望的那樣非黑即白。我們沒有掌握所有訊息，所以不想做過多猜測。不管怎樣，我們過去曾和她們交手，也做好再次打敗她們的準備。」

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拳擊 林郁婷

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