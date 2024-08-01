奧運網球／高芙女雙再爆冷落馬 謝淑薇8強碰捷克組合

巴黎奧運列女單第2種子的美國名將高芙（Coco Gauff），單打先在第三輪爆冷出局，沒想到和皮古拉（Jessica Pegula）搭檔的女雙也遭狙擊，名列頭號種子的美國組合第二輪先盛後衰，以6：2、4：6、5：10敗給捷克組合穆霍娃（Karolina Muchova）／諾斯科娃（Linda Noskova），代表我國代表謝淑薇／曹家宜的8強賽對手出爐。

去年復出就接連奪下法網、溫布頓和今年澳網女雙金盃的「百搭天后」的謝淑薇，巴黎奧運和20歲的曹家宜聯手，過頭關後再因第二輪烏克蘭對手棄賽，不戰而勝闖進8強。寶島組合原本8強假想敵是列頭號種子的高芙／皮古拉，美國組合中箭落馬後，下戰將和捷克組合搶4強門票。

穆霍娃主項單打，去年法網一路打進決賽才敗給波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）；19歲的諾斯科娃今年澳網勇闖8強，且寫下擊敗斯薇雅蒂紀錄，巴黎奧運再拍下頭號種子，也讓高芙只剩下混雙有機會挑戰獎牌。

奧運網球有設銅牌戰，謝淑薇／曹家宜的跨世代組合想帶回隊史第一面奧運獎牌，至少還要打下2場勝利。