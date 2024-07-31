奧運拳擊／甘家葳踏上奧運拳擊擂台 感謝媽媽讓他知道世界很大

拳擊好手甘家葳完成與媽媽約定，今天巴黎奧運亮相，在男子71公斤級16強不敵美國對手吞敗止步，但他帶著自信上場，「謝謝媽媽讓我知道世界這麼大」，自評臨場應變要更進步。

甘家葳的拳擊路上，媽媽是重要的力量，去年杭州亞運前夕媽媽過世，甘家葳手機一直存著媽媽的錄音檔，帶著印有媽媽肖像的T恤當幸運物，亞運拿下銀牌，也完成與媽媽的約定、闖進奧運。

甘家葳今天在巴黎奧運男子71公斤級以0比5不敵美國對手瓊斯（Omari Jones），甘家葳自評今天是帶著自信、無所畏懼地上場，第一回合剛開始覺得速度跟得上，但被抓到節奏後開始有點猶豫，雖然有去歐美國家移地訓練，但沒有遇過強度這麼高的對手。

甘家葳表示，瓊斯的手臂比較長是優勢，先被打到就會有反作用力，對手的拳會比較重，被打到幾下後就開始遲疑，想著會不會再被打到、或者攻擊會被閃掉揮空，這也是需要進步的地方，臨場的應變還要更快。

從上屆東京奧運是女子拳擊好手黃筱雯的陪練員，但本屆終於踏上奧運拳擊擂台， 甘家葳表示，可以踏上奧運就只想著要展現一直以來努力的成果，保持態度揮出每一拳，輸掉比賽，就回去再磨練不足。

被問起今天有沒有在心裡跟媽媽說什麼話，甘家葳表示，比完賽後，有感謝媽媽一直以來的支持，終於踏上奧運的殿堂，「謝謝媽媽讓我順利完成比賽，也謝謝媽媽讓我知道世界這麼大、有這麼多很強的對手」，希望之後能持續突破。