桌球／神級側臉照迷翻網友 「桌球界的天使」菊池日菜正式出道

日本20歲「桌球女神」菊池日菜因比賽中1張仙氣滿點的側臉照爆紅，後與經紀公司「seju」簽約，正式出道。

出生於2004年2月11日，菊池日菜目前就讀東京女子體育大學。留著1頭黑長髮外加齊瀏海，讓她不僅氣質滿點，也有些俏皮。而在全國大賽中專注比賽的側臉照讓她徹底大紅，閱覽人數突破630萬，推特上也吸引近10萬位粉絲。

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この度「seju」に所属することになりました。



これからは卓球はもちろんのこと、他にも沢山の事に挑戦していきたいと思います！

卓球やスポーツの魅力も伝えられたらいいなと思っています🏓♡



これからもどうぞ、よろしくお願い致します🌼 pic.twitter.com/EVhhQ9tpS1 — 菊池日菜 (@hina_ii211) 2024年3月26日

與經紀公司「seju」簽約後菊池日菜正式出道，但她仍以桌球選手自居，在推特上也會發出許多練日常。而日前她也受到《週刊少年Sunday》邀請，拍攝一系列照片，甚至登上日本TBS電視台的節目《Sunday Japon》，被日本媒體喻為「桌球界的天使」。