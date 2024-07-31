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桌球／神級側臉照迷翻網友 「桌球界的天使」菊池日菜正式出道

聯合新聞網／ 綜合報導
菊池日菜因爆紅後與經紀公司簽約正式出道，還受邀拍攝雜誌。 翻攝自菊池日菜官方X
菊池日菜因爆紅後與經紀公司簽約正式出道，還受邀拍攝雜誌。 翻攝自菊池日菜官方X

日本20歲「桌球女神」菊池日菜因比賽中1張仙氣滿點的側臉照爆紅，後與經紀公司「seju」簽約，正式出道。

出生於2004年2月11日，菊池日菜目前就讀東京女子體育大學。留著1頭黑長髮外加齊瀏海，讓她不僅氣質滿點，也有些俏皮。而在全國大賽中專注比賽的側臉照讓她徹底大紅，閱覽人數突破630萬，推特上也吸引近10萬位粉絲。

與經紀公司「seju」簽約後菊池日菜正式出道，但她仍以桌球選手自居，在推特上也會發出許多練日常。而日前她也受到《週刊少年Sunday》邀請，拍攝一系列照片，甚至登上日本TBS電視台的節目《Sunday Japon》，被日本媒體喻為「桌球界的天使」。

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桌球 菊池日菜

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