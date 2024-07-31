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路跑／傳統信仰結合現代藝術 北港媽祖馬拉松融入新元素

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
第13屆北港媽祖盃全國馬拉松由華裔設計師Daniel Wong（右）和人氣藝人「小豬」黃沐妍擔任活動大使。圖／北港媽祖盃提供
第13屆北港媽祖盃全國馬拉松由華裔設計師Daniel Wong（右）和人氣藝人「小豬」黃沐妍擔任活動大使。圖／北港媽祖盃提供

北港朝天宮主辦的第13屆北港媽祖盃全國馬拉松賽事將於2024年盛大開跑，今年賽事不僅延續了以往的激情與活力，更融入了全新元素和精神，特別設立「環保永續組」和「藝術信仰組」，兩個特色組別將馬拉松賽事推向全新高峰。

環保永續組響應綠色出行，鼓勵參賽者以環保方式參加活動；為了創新理念並延續傳統文化價值推出的藝術信仰組，推出獨家限量100組藝術版畫，巧妙融合了傳統信仰與現代藝術，展現了北港媽祖文化的豐富內涵，每幅畫作均由Daniel Wong精心描繪，呈現獨特的北港朝天宮媽祖、順風耳以及千里眼形象，完美地將信仰與運動相結合，為賽事增添更多文化與藝術的魅力。

今年賽事特別邀請華裔設計師Daniel Wong和人氣藝人「小豬」黃沐妍擔任活動大使，另有運動界新星王士維、「雲林的女兒」鄭羽凡、演員王沛語、環保先鋒種樹愛地球拗師黃一峯及專業跑步教練Edison擔任神風小隊長，他們不僅熱愛媽祖信仰和馬拉松賽事，更與雲林有著深厚的淵源，將為賽事增添無限的活力和色彩。

北港朝天宮主辦的第13屆北港媽祖盃全國馬拉松賽事今天舉辦記者會，貴賓與活動大使、神風小隊長合影。圖／北港媽祖盃提供
北港朝天宮主辦的第13屆北港媽祖盃全國馬拉松賽事今天舉辦記者會，貴賓與活動大使、神風小隊長合影。圖／北港媽祖盃提供

2024年北港媽祖盃全國馬拉松將與雲林知名大餅品牌日興堂以及由醫師專業研發運動機能補給品品牌PulsarPumP脈衝星合作，打造獨特的賽事聯名包裝。日興堂將為參賽者提供美味的大餅，以朝天宮媽祖作為靈感發想創作全新的馬拉松專屬包裝，象徵著地方的文化和傳統，也作為完賽禮要送給所有來參加的跑者，也與PulsarPumP脈衝星合作，提供賽事專屬包裝，將專業的運動補給品作為完賽禮，為跑者提供科學的營養支持。這次合作將賽事提升到全新的層次，讓每一位參賽者都能享受到獨一無二的賽事體驗，並帶著美好的回憶回家。

由華裔設計師Daniel Wong為此賽事操刀今年的logo和視覺設計並延續去年建置品牌北港媽祖盃全國馬拉松「Mother Marathon」，北港媽祖盃全國馬拉松「Mother Marathon」，mother 發想來自於媽祖意象徵性，媽祖意象正如同慈母般，溫和、慈祥、包容、關懷，可以撫慰每一個受創、不安的心靈。設計靈感來自於媽祖亦為「護國庇民」之海洋女神，運用「Mother Marathon」當中的M M 轉換成海浪的意象，也代表著無論在任何起伏及挑戰中媽祖都與我們同在。

賽事今年的主題為「RUN FOR TAIWAN龍舞祈福，守護台灣」，每一步踏上起跑線，都是對台灣美好的祝願，每一刻的跑動，都是對媽祖的虔誠祈禱。「Run for Taiwan」，這是我們的口號，這是我們的呼喚。在這條賽道上，我們不僅奔跑著個人的夢想，更是為了台灣的未來而努力。每一個參賽者都是守護者，也是祈福者，都是希望的使者。

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