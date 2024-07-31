足球／韓職跳英超不是夢！ 南韓小將梁民革受國際關注

韓國足球明星前輩正為後來者開闢新的道路！英超豪門熱刺隊日前官宣，簽下韓職18歲小將梁民革，這筆簽約也打破韓職球員直接轉會英超的年齡紀錄（年僅18歲又103天），梁民革受訪時就提到同隊前輩孫興愍，想追隨他的道路。無獨有偶，去年也有一名18歲中後衛金志樹直接從韓職、轉戰英超布倫特福德，旅外球星如孫興愍、德甲賽場的金珉哉，都讓海外對南韓小將更有期待。

高中畢業踢英超！

英超六大豪門之一的熱刺隊，日前官宣簽下南韓小將梁民革，這筆簽約也打破韓職球員直接轉會英超的年齡紀錄（僅18歲又103天），刷新了金志樹（2023年夏窗）與鄭想賓（2022年冬窗）的紀錄。由於本賽季在韓職聯賽的爆發性成績，讓熱刺看上梁民革的未來，他們打算把他回租至母俱樂部江原FC，等到韓職賽季末再前往英超，也有讓梁民革符合英格蘭青訓資格的考量與看重。

梁民革如今還是高中生，他是平日上課、練球，週末踢韓職聯賽，天賦出色的他，本季出賽25場，轟進8球3助攻，進階數據更呈現出他的進球嗅覺與把握度極高，首年踢職業賽事、但迅速適應職業的身體對抗與高強度節奏，也讓熱刺決心掏出400萬歐元直接引進。

據《韓國中央日報》報導，梁民革接受俱樂部訪談時說道，其實他母隊收到不少頂尖俱樂部報價，但因為前輩孫興愍在熱刺隊的緣故，促使他選擇跟隨前輩，盼透過孫興愍的幫助、適應環境並更快成長。

球星前輩帶動後輩

梁民革並非是唯一的例子，去年英超俱樂部布倫特福德也直接從韓職城南隊，直接簽下18歲天才中後衛金志樹，本季據傳他有可能直接從一軍出發，顯然，有了英超金靴孫興愍與德甲頂級中後衛金珉哉的前例，讓韓職小將旅外更容易被看上。

而今年夏窗也有其他韓職選手直接被海外球隊看中，像是國腳薛英佑憑藉著亞洲盃好表現，獲得國家隊戰友、效力於塞超紅星隊的黃仁範推薦，紅星也簽下小薛；光州的22歲邊鋒嚴智星本季轉投英冠的斯旺西、尚武的前鋒李英俊轉戰瑞士草蜢隊，另外，蔚山現代的前鋒嚴原相跟全北現代前鋒宋旼奎都獲得海外球隊關注中。

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