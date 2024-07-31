奧運網球／兩戰躲過7賽點 墨瑞死裡逃生闖8強喜極而泣

巴黎奧運首戰瓦解5個賽末點逆轉，英國網球男雙組合墨瑞（Andy Murray）／伊凡斯（Dan Evans）第二輪再度死裡逃生，兩人「超級搶10」從7：9落後到連拿4分逆轉，硬是以6：3、6：7（8：10）、11：9擊敗比利時組合吉勒（Sander Gille）／弗利根（Joran Vliegen），戲劇性晉級8強讓墨瑞忍不住落下感動淚水。

37歲的墨瑞有「英國希望」美稱，全盛時期可以和「三巨頭」抗衡，成為網壇「四大天王」之一，但近年反覆受傷勢困擾，奧運開打前就宣布，巴黎將是職業生涯最後一站。

退出巴黎奧運男單的墨瑞，將重心全部放在男雙，首輪躲過日本對手5個賽點，今天第二盤「搶7」雖浪費自己2個賽末點，但決勝的「超級搶10」驚險續命，讓墨瑞還不用和球場道別。

奪勝後和搭擋開心跳在空中，落淚的墨瑞說：「這是難以置信的情緒，你當然非常開心，不論出於什麼原因，我也不知道發生什麼事，這就是欣喜的淚水。」他再次表示，落淚並非預期，但比賽尾聲自己的確很激動，「我真的非常開心、興奮我們設法度過了難關。」

不只墨瑞，34歲的伊凡斯今年也有傷勢問題，他用「不可思議」形容連兩場比賽起死回生，「我們離很特別的事情愈來愈近，今晚我們表現很好，大家都看到了，看到我們在拉鋸時刻表現有多好，而且我們會愈打愈好。」