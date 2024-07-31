奧運衝浪／網讚本屆最經典照片！選手漂浮空中成「超人」

巴黎奧運衝浪賽出現一張網路瘋傳的經典照片，巴西選手麥迪納有如克服地心引力，與衝浪板漂浮空中，使他獲得超人稱號。

麥迪納（Gabriel Medina）昨天在衝浪賽第3輪對上日本選手五十嵐卡諾亞（Kanoa Igarashi），繳出9.9分打破奧運衝浪比賽的單趟最高分紀錄。

他乘著浪板，穿越數公尺高的浪管（barrel），雙手高舉十根手指頭，向裁判爭取10分滿分，最後縱身一躍，跳向空中結束這趟衝浪。

法新社攝影記者布胡耶（Jerome Brouillet）拍下一瞬間，被多家媒體稱為今年巴黎奧運的經典照片。照片中麥迪納有如漂浮空中，他一手指向空中，衝浪板在他身旁直立著。

巴黎奧運官網的攝影記者馬森（Morgan Maassen）拍下了不同角度的照片。官網的標題稱「麥迪納與大地之母創作了這張奧運照片」，讚嘆這道巨浪把麥迪納推向空中。

巴黎奧運衝浪賽在近1萬英里外的大溪地特乎普歐（Teahupo'o）舉行。這是位在南太平洋的法屬玻里尼西亞（French Polynesia）群島一部分。

麥迪納曾拿下3屆世界冠軍，這次巴黎奧運也是奪牌熱門人選。不過無論奪牌與否，這張在預賽拍下的照片，已經使他成為社群媒體上的冠軍。這張照片在Instagram上獲得560萬個愛心。

30歲的麥迪納向奧運官網的記者表示：「抓住一個好浪的感覺真是太棒了，我幾乎得到10分，我真的很高興，能在奧運比賽有這樣的浪，那就好像美夢成真一樣。」