奧運體操／中國選手2度掉槓丟金牌 日網友：回國不會有事嗎？

日本體操男團29日在巴黎奧運逆襲，以0.532分差距驚險奪金，讓稱霸體操多年的中國隊飲恨吞銀。中國隊蘇煒德2次掉槓失誤，讓日本在最後的單槓項目上演大逆轉，令不少日本網友對他深感同情。

日本體操男團由在東京奧運拿下男子個人全能及單槓項目2枚金牌的橋本大輝，加上萱和磨、谷川航、岡慎之助、杉野正堯，共5人出戰決賽。

各隊在自由體操、鞍馬、吊環、跳馬、雙槓、單槓6個項目中各派3名選手出賽，根據總得分決定名次。比完5個項目後，中國隊領先日本隊3.267分，看似大局已定。

想不到中國隊蘇煒德在單槓項目兩度掉槓失誤，日本隊靠杉野正堯、岡慎之助穩定發揮，以及橋本大輝最後幾近完美的表現，最終以0.532分之差逆轉中國隊，繼2016年里約奧運後再次拿下體操男子團體金牌。

昨天比賽中，許多人心情忽上忽下。首先是在第2個鞍馬項目失誤落地的橋本大輝。儘管他從預賽起持續調整狀態，還是在決賽出現重大失誤。他相當沮喪，仰望天空，臉上慘無血色，不由自主說出「又是因為我，要錯失金牌了」。

萱和磨鼓勵他，對他說：「不要放棄，我們可以的。」儘管橋本的表情依舊僵硬，但仍點了點頭。橋本在賽後說：「當時和磨對我說，絕對不要放棄，我才能在最後的單槓項目，帶著大家的期許完成了比賽。」

蘇煒德在單槓項目兩度掉槓失誤，最後只拿到11.6分，距離決賽選手該有的14分左右水準差距甚遠。中國隊最後僅以0.532分差距落敗，他的失誤可說是致命。

蘇煒德在單槓項目兩度掉槓失誤，最後只拿到11.6分。 中國新聞社

許多日本網友在社群媒體X發文說，「雖然日本隊奪金很高興，但是對手太可憐了，看不下去，那個選手回國之後不會有事嗎？」，「恭喜日本隊，不過那個掉槓的中國選手太可憐了，希望他能堅強地活下去。」

中國隊在賽前因為孫煒負傷退出，由候補的蘇煒德代替出戰，除了在單槓失誤外，他在跳馬的12.766分也不甚理想。

中國隊在決賽許多項目表現出色，鄒敬園在強勢項目雙槓拿到16分高分，劉洋也在吊環拿到15.5分，但最後因為蘇煒德的失誤，原本該到手的獎牌換了顏色。

中國體操名將陳一冰在結果未確定前，提前在微博曬出金牌照片，說要「慶祝中國體操男團12年後再次回歸NO.1」，還說「好多人問我還沒比完...怎麼就奪冠了。從橋本鞍馬掉下，到吊環劉洋的15.5就決出勝負了，高手過招只需一瞬間」。

結果陳一冰慶祝完沒多久，中國隊就慘遭日本隊逆轉。陳一冰遭到中國網友炎上，被罵「半場開香檳」。他隨後把兩則貼文刪除，並發布道歉文稱：「對不起，大家都來罵我吧，是我沒等到競技體育出結果的最後時刻把話說早了，這種逆轉我確實沒想到，我很抱歉。」