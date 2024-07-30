快訊

獨／北捷默默測試新閘門被直擊！網嗨這功能「等好久了」 官方回應新進度

台股2萬2他貼「全綠」畢業文 網看對帳單嘆：做空的話就是大神了

日鰻魚名店147人食物中毒1人死！伊勢定認了：廚師沒戴手套

奧運體操／中國選手2度掉槓丟金牌 日網友：回國不會有事嗎？

中央社／ 東京30日專電
中國隊蘇煒德2次掉槓失誤，讓日本在最後的單槓項目上演大逆轉。 美聯社
中國隊蘇煒德2次掉槓失誤，讓日本在最後的單槓項目上演大逆轉。 美聯社

日本體操男團29日在巴黎奧運逆襲，以0.532分差距驚險奪金，讓稱霸體操多年的中國隊飲恨吞銀。中國隊蘇煒德2次掉槓失誤，讓日本在最後的單槓項目上演大逆轉，令不少日本網友對他深感同情。

日本體操男團由在東京奧運拿下男子個人全能及單槓項目2枚金牌的橋本大輝，加上萱和磨、谷川航、岡慎之助、杉野正堯，共5人出戰決賽。

各隊在自由體操、鞍馬、吊環、跳馬、雙槓、單槓6個項目中各派3名選手出賽，根據總得分決定名次。比完5個項目後，中國隊領先日本隊3.267分，看似大局已定。

想不到中國隊蘇煒德在單槓項目兩度掉槓失誤，日本隊靠杉野正堯、岡慎之助穩定發揮，以及橋本大輝最後幾近完美的表現，最終以0.532分之差逆轉中國隊，繼2016年里約奧運後再次拿下體操男子團體金牌。

昨天比賽中，許多人心情忽上忽下。首先是在第2個鞍馬項目失誤落地的橋本大輝。儘管他從預賽起持續調整狀態，還是在決賽出現重大失誤。他相當沮喪，仰望天空，臉上慘無血色，不由自主說出「又是因為我，要錯失金牌了」。

萱和磨鼓勵他，對他說：「不要放棄，我們可以的。」儘管橋本的表情依舊僵硬，但仍點了點頭。橋本在賽後說：「當時和磨對我說，絕對不要放棄，我才能在最後的單槓項目，帶著大家的期許完成了比賽。」

蘇煒德在單槓項目兩度掉槓失誤，最後只拿到11.6分，距離決賽選手該有的14分左右水準差距甚遠。中國隊最後僅以0.532分差距落敗，他的失誤可說是致命。

蘇煒德在單槓項目兩度掉槓失誤，最後只拿到11.6分。 中國新聞社
蘇煒德在單槓項目兩度掉槓失誤，最後只拿到11.6分。 中國新聞社

許多日本網友在社群媒體X發文說，「雖然日本隊奪金很高興，但是對手太可憐了，看不下去，那個選手回國之後不會有事嗎？」，「恭喜日本隊，不過那個掉槓的中國選手太可憐了，希望他能堅強地活下去。」

中國隊在賽前因為孫煒負傷退出，由候補的蘇煒德代替出戰，除了在單槓失誤外，他在跳馬的12.766分也不甚理想。

中國隊在決賽許多項目表現出色，鄒敬園在強勢項目雙槓拿到16分高分，劉洋也在吊環拿到15.5分，但最後因為蘇煒德的失誤，原本該到手的獎牌換了顏色。

中國體操名將陳一冰在結果未確定前，提前在微博曬出金牌照片，說要「慶祝中國體操男團12年後再次回歸NO.1」，還說「好多人問我還沒比完...怎麼就奪冠了。從橋本鞍馬掉下，到吊環劉洋的15.5就決出勝負了，高手過招只需一瞬間」。

結果陳一冰慶祝完沒多久，中國隊就慘遭日本隊逆轉。陳一冰遭到中國網友炎上，被罵「半場開香檳」。他隨後把兩則貼文刪除，並發布道歉文稱：「對不起，大家都來罵我吧，是我沒等到競技體育出結果的最後時刻把話說早了，這種逆轉我確實沒想到，我很抱歉。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊今日賽程／「蝶王」王冠閎拚歷史、黃筱雯戰第一種子
▪ 桌球／雙殺羅馬尼亞 鄭怡靜、高承睿晉級單打16強
▪ 美國首戰大破塞爾維亞 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 小戴最後一舞 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

延伸閱讀

奧運體操／中國單槓2度掉槓 日本男團神劇本逆轉奪金

日本向美國出售愛國者三型飛彈完成簽約 金額約6.5億元

奧運桌球／總結中華隊一日戰果 射箭男團無緣獎牌、連珍羚抱憾

奧運體操／美國天后拜爾斯回歸奧運 阿湯哥、卡卡台下應援

相關新聞

巴黎奧運／選手頒獎台上沒拿花或吉祥物？揭密長盒子內容物

巴黎奧運火熱進行中，選手們陸續登上頒獎台，有觀眾好奇選手們戴上獎牌後，手上沒有花或吉祥物娃娃，反而是一個長方形盒子，奧運官網也撰文解釋盒子裡面裝什麼。 過往奧運頒獎時，都會送選手小禮物，2020

奧運體操／中國選手2度掉槓丟金牌 日網友：回國不會有事嗎？

日本體操男團29日在巴黎奧運逆襲，以0.532分差距驚險奪金，讓稱霸體操多年的中國隊飲恨吞銀。中國隊蘇煒德2次掉槓失誤，...

奧運游泳／奪牌後加碼驚喜 美泳將揭曉寶寶性別

奪下巴黎奧運男子100公尺仰式銅牌的美國泳將墨菲（Ryan Murphy），不只站上頒獎台，迎接他的還有一個大驚喜，他的...

奧運游泳／荷蘭選手泳褲下水「變透明」！一片肉色網瘋傳 他無奈發聲：不是我目的

2024巴黎奧運正如火如荼進行中，在各式精彩比賽中，一名荷蘭游泳選手意外爆紅，卻不是因為他的泳技，而是他的「透明泳褲」。

巴黎奧運／選手村傳盜竊 日本選手戒指、10萬現金被偷

今年巴黎奧運關於選手村的抱怨不少，食物不足、交通車延誤，如今又傳出盜竊事件，日本橄欖球員的戒指、項鍊以及3000歐元（約...

奧運游泳／400混破差距紀錄奪金 17歲天才少女想帶來啟發

加拿大17歲天才少女麥金塔許（Summer McIntosh）在巴黎奧運奪下生涯第一面金牌，女子400公尺混合式她游出4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。