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奧運鐵人三項／塞納河水質不佳 男子賽事先延至31日後續再說
巴黎奧運男子鐵人三項原本今天舉行，不過世界鐵人三項總會（World Triathlon）與巴黎奧運主辦單位在比賽開始前幾小時表示，這項賽事因塞納河汙染問題延至明天舉行。
綜合法新社與路透社報導，奧運男子鐵人三項延至明天上午10時45分（台灣時間下午4時45分）進行，緊接在預定上午8時舉行的女子賽事之後。
這項決定對巴黎奧運主辦單位是一項打擊，主辦單位先前曾表示26日與27日的大雨汙染塞納河（River Seine）後，有信心在比賽開始前及時改善水質。
原定今天參賽的55名鐵人三項選手現在面臨更多不確定性。
主辦單位表示：「儘管過去幾小時水質有所改善，游泳水道內某些地方的讀數仍高於可接受程度。」
如果明天上午的含菌量仍高，男子與女子組比賽都可能延至8月2日。
至於8月5日的鐵人三項混合接力賽，備案是延到8月6日。
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