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奧運射擊／嘉義之光劉宛渝不定向飛靶出賽 黃敏惠隔空加油
巴黎奧運射擊不定向飛靶，台灣共3人取得資格，其中女子選手劉宛渝生涯首度站上五環殿堂，圓了14年的夢想，她曾是嘉義市嘉北國小管樂團員，國中讀北興國中，高中讀興華中學，市長黃敏惠臉書貼出與劉宛渝合照說，「嘉義之光正在巴黎奧運會上閃耀著，大家知道嗎？」籲請鄉親隔空應援集氣加油，祝福她順利「射」進決賽。
巴黎奧運射擊項目，女子不定向飛靶，將在當地時間30日登場，台灣有劉宛渝、林怡君兩位好手代表上陣。劉宛渝上屆東京奧運與參賽資格擦身而過，一度陷入低潮，在父母陪伴鼓勵支持走出陰影，今年初拿下生涯首張奧運門票，帶著父親送給她刻有「福」字的「金牌」前往巴黎拚佳績。
黃敏惠說，巴黎奧運射擊不定向飛靶台灣隊，有位來自嘉義市的選手劉宛渝，回想2019年7月，宛渝與她分享世運會上贏得金牌的感動，至今想起那天對話，內心都還是好澎湃，宛渝從小就是允文允武孩子，在嘉市大大小小活動都有她的身影，她曾是嘉北國小管樂團的一員，國中讀北興國中，高中讀興華中學，宛渝說她高中受父親影響接觸射擊運動，沒想到從此開啟她對射擊熱愛。
黃敏惠說，當時她問宛渝，比賽時是靠什麼信念穩住自己的心？她很肯定的告訴我「我不喜歡輸的感覺！」這不就是我們嘉義的ＫＡＮＯ精神嗎？「不要想著贏、要想不能輸」，邀請嘉人們一起為嘉義之光劉宛渝加油集氣，祝福宛渝資格賽可以順利且「射」進決賽。
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