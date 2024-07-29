奧運射箭／無緣連兩屆男團奪牌 湯智鈞：4年一次就是這麼殘酷
中華射箭隊今天在巴黎奧運男子團體8強賽不敵中國大陸隊，湯智鈞、戴宇軒、林子翔挑戰獎牌失利，「湯包」湯智鈞說：「給隊友評價一定都是100分，比賽4年一次就是這麼殘酷，3人一起再拚2028年洛杉磯奧運。」
3年前東京奧運，湯智鈞和鄧宇成、魏均珩聯手奪下射箭男團銀牌，今年再次出征，戴宇軒、林子翔都是奧運初體驗，3人出賽兩場就遭淘汰，無緣拚進4強，湯智鈞未能連續兩屆奧運男團奪牌。
湯智鈞接下來還有個人賽，他表示，就是好好享受比賽、開心射箭，別再給自己「每箭都要10分」的壓力，想法不能再幼稚。
歷經兩屆奧運考驗，湯智鈞充分體驗最大國際舞台的殘酷，他說：「別人都在提升，自己也要提升才行。」
東京奧運受到疫情影響，完全不開放觀眾進場，巴黎奧運已經完全不同，各場館進場觀眾踴躍，射箭場也是人氣十足，湯智鈞說：「我自己覺得滿震撼，他們很喜歡看我們射箭，自己也很享受他們看我射。」
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