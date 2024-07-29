網球／UTR國際職業巡迴賽台灣取得主辦 首站由紐西蘭好手拿下

近年來，UTR組織所創辦的國際職業網球巡迴賽，目前在歐美國家非常盛行，而台灣在去年由中華民國創新體育協會首度爭取到主辦權，今年更是在熱心推廣網球活動的鯨鯊國際網球推廣有限公司大力支持下，除了已於今年六月於新北市新莊網球場舉辦，今年七月的第三、四站更是首次與盧彥勳國際網球學院、長榮大學等組職共同協辦。首站男子組受到颱風的影響，賽程延至7月29日才全部完賽，冠軍由目前就讀美國奧克拉荷馬州立大學的紐西蘭好手Iassc Becroft奪下，抱走3600美元的獎金。

UTR國際職業網球巡迴賽，依照現今UTR國際排名排序每站只錄取20名選手，與一般常見的網球職業賽不同之處在於，UTR官方會先將參賽的20名選手分成4組（採3盤2勝制），每個小組5名選手，每位選手須經過分組循環賽（4場）的積分賽，再以各組排名相對應名次進行單淘汰，並且UTR國際職業網球巡迴賽秉持寧缺勿濫的原則，要求所有參賽選手UTR分數需有達一定的門檻，男子組UTR分數需11.0以上、女子組則需8以上才具參賽資格；首站男子組一共有12名外國及8名台灣選手參賽，而此次男子組恰好在ITF台塑盃男子組未來賽前一週舉辦，因此吸引到許多優秀的外國選手參與賽事，身為地主的台灣選手將迎戰來自印度、希臘、日本、澳洲及紐西蘭等各國眾多好手，第一站男子組決賽由紐西蘭選手Isaac Becroft以直落二6:2 6:2、奪下冠軍並抱走3600美元的冠軍獎金，他也隨即前往台北參加由ITF未來賽的雙打賽事，希望他能再創佳績。而本站的亞軍恰好是去年七月在新莊的男子組冠軍決賽中輸給台灣好手駱建勛的Shunya Maruyama，今年又再度打進決賽，卻仍舊屈居亞軍，十分可惜但連續兩年皆打入冠軍賽，實力不容小覷。

凱靖科技股份有限公司于董事長表示：舉辦UTR國際網球職業網球巡迴賽除了提供有意投入職業網球運動選手可以待在國內，就近與國外的優秀選手相互切磋、交流球技，同時也讓意圖前往美國大學就讀的高中生增加更多機會，所以非常樂意促成此事，此外賽事也與盧彥勳國際網球學院、Infin Taiwan 、西班牙太陽眼鏡ESPNER、新北市體育總會網球委員會、得俞網球、織程運動、美淇食品、統皓食品股份有限公司共同合作，來自世界各國的職業網球好手齊聚盧彥勳國際網球學院（台南長榮大學）進行比賽，並爭奪冠軍榮耀，同時主辦單位非常重視整體賽事的品質，特別邀請曾在ITF賽事多次擔任主審、國際裁判，來自香港的甘美瑩女士擔任裁判長，本次賽事也是首次擔任UTR賽事裁判長。由於高額的獎金及高強度的比賽精采可期，本次賽事也將透過Amazon網站進行轉播服務，歡迎民眾到台南長榮大學網球場加油或是於線上關注賽事。

接下來7月29至8月4日女子站賽事預計也將有美國、日本、新加坡、印度、加拿大等5國好手，台灣地主也有多位好手參與包含於上個月首度奪冠的林芳安選手，將以衛冕冠軍的身份參賽，希望地主選手能再次將冠軍留在台灣，再次歡迎民眾蒞臨現場為選手們加油及線上關注賽事。