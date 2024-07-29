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協和國小足球隊遠征丹麥 出師不利連敗兩場展韌性奪冠

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市西屯區協和國小中年級足球隊遠征丹麥，此次拿下冠軍，為台爭光。圖／協和國小提供
台中市西屯區協和國小中年級足球隊遠征丹麥，此次拿下冠軍，為台爭光。圖／協和國小提供

台中市協和國小中年級足球隊獲體育署、教育局補助，本月20日遠征丹麥參與2024年「丹麥達納盃約靈足球分齡賽」，雖然起初連敗兩場給波蘭、挪威，但仍展現韌性，連勝丹麥兩支球隊後，挺進8強，接著又接連擊敗挪威、喬治亞，奪下冠軍。隨隊校方教練說，學童們在球場展現隨機應變的能力，以及永不放棄的拚勁，終能奪下冠軍，為國爭光。

台中市西屯區協和國小分別在「2023年全國學童盃足球錦標賽總決賽U10學校組」、「2024全國少年盃足球錦標賽四年級組」拿下冠軍，獲得中華民國足球協會推薦參加「2024丹麥達納盃約靈足球分齡賽」，教育部體育署、台中市教育局也補助，再加上校方、家長及民代支持，協和國小的14名足球小將，以及隨行的教練，在本月20日遠征9000公里外的丹麥，此次奪下冠軍後，將在8月2日返台。

校方表示，23日首戰學童就以2：4的比分，不敵波蘭的LKS UNION UJAZD隊伍，當時教練就提醒學童，針對該場比賽修正，要積極進攻和互相配合，進而更加提升團隊能力，但隔天仍以3:5不敵來自挪威的Marikollen FK隊伍，面對連敗兩場的低氣壓，教練勉勵學童「踢球的態度最重要」，輸球別氣餒，都是未來成長的動力。

校方指出，協和國小的小將面對連敗兩場，沒有氣餒，仍展現拚戰精神，接連以11：1大比分，大勝丹麥的Skibsby-Højene IF 1隊伍，隔天再以3：1擊敗Bagterp IF隊伍，取得前八強資格，後續又以5：2戰勝挪威的Frogner IL隊伍，取得四強的門票。

校方說，26日出戰喬治亞IBERIA-2010隊伍，仍以6:5獲勝，晉級冠軍賽。冠軍賽與挪威的Hinna Fotball隊伍交手，小將們憑藉著靈活動作、拼勁、隨機應變之能力，最終以2：1拿下冠軍。

教練許忠全說，此次協和國小的小將們，前往國外與相近同年齡的選手互相切磋球技，作為自我成長的動力，也期待球員們要相信自己，只有堅持才能獲得最後的勝利，加上有信心、毅力和勇氣三者俱備下，則天下沒有做不成的事，期待小將們未來仍繼續替台灣足球發光發熱。

教練陳俊宜說，肯定孩子在球場上努力不懈的應戰精神，經過長達7場的激戰，總算不負眾望贏得冠軍，雖然小將體型上缺乏優勢，但運用長久累積下來的經驗與平時扎實的訓練，加上永不放棄的拼勁，一路挺了過來，擊敗許多勁敵。

台中市西屯區協和國小中年級足球隊遠征丹麥，此次拿下冠軍，為台爭光。圖／協和國小提供
台中市西屯區協和國小中年級足球隊遠征丹麥，此次拿下冠軍，為台爭光。圖／協和國小提供
台中市西屯區協和國小中年級足球隊遠征丹麥，此次拿下冠軍，為台爭光。圖／協和國小提供
台中市西屯區協和國小中年級足球隊遠征丹麥，此次拿下冠軍，為台爭光。圖／協和國小提供
台中市西屯區協和國小中年級足球隊遠征丹麥，此次拿下冠軍，為台爭光。圖／協和國小提供
台中市西屯區協和國小中年級足球隊遠征丹麥，此次拿下冠軍，為台爭光。圖／協和國小提供
台中市西屯區協和國小中年級足球隊遠征丹麥，此次拿下冠軍，為台爭光。圖／協和國小提供
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