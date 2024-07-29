學弟成愛徒 金牌教練徐偉勝帶領銘傳國中籃球隊4度封王

基隆市銘傳國中籃球隊征戰國中籃球聯賽（JHBL），近5年抱回4座乙級冠軍獎盃。今年封王時，球員在球場把教練徐偉勝高高舉起，師生笑開懷。徐偉勝打過世大運和職籃，10年前回母校當體育老師和籃球教練，透過扎實訓練、貫徹紀律，帶領球隊成為JHBL常勝軍，被封為「冠軍教練」實至名歸。

進入銘傳國中就讀時，身高182公分的徐偉勝就是新生中的「長人」。徐偉勝回憶，當年的學校籃球教練、現任建德國中校長沈俊光問他要不要打籃球？他回答問回家看一下，結果沈說，要問就不用來打了，重點是自己想不相打球。他點頭後，從此擁抱籃球世界。

國中畢業選擇就讀在地安樂高中體育班，徐偉勝的實力「一枝獨秀」，但與他校交手，發現身材跟他差不多的球員，竟可以做到帶球過半場等他做不到的動作，驚覺實力不足。

徐偉勝說，他曾婉拒就讀北市強恕高中打籃球，但即使已就讀安中，強恕教練林從立仍「死纏爛打」，所以在高一下學期轉學強恕增進球技，畢業後曾加盟裕隆、台灣大（富邦前身）和台銀籃球隊，成為職業球員。

2014年徐偉勝回母校銘傳國中當體育老師，隔年擔任籃球隊教練。銘傳國中籃球隊先前只曾在JHBL乙級拿過一次第4名，名不見經傳。徐偉勝一手訓練成軍的銘傳籃球隊，在106學年JHBL乙級拿下亞軍，嶄露頭角。

徐偉勝說，隔年再參賽，因為去年的國三主力選手畢業，連JHBL乙級北區複賽都沒打進去，讓他發現球隊要走得長久， 選手銜接不能斷層很重要。調整訓練和調度計畫後，銘傳籃球隊在108學年首次奪冠，隔年二連霸。110學年度落居第4名，但111學年重返榮耀，今年又抱回112學年冠軍獎盃。

銘傳國中籃球隊四度封王，徐偉勝獲得「冠軍教練」美名。他說，以前在學校打球時，認為當教練很輕鬆，哨子「嗶」一聲，球員就得跑個半死。現在自己當教練，才知道其實並不輕鬆，安排訓練、選手銜接和升學、規畫比賽、應變對手招術，稱職的教練要處理的事情實在太多了。

徐偉勝目前還面臨兩項新挑戰，成為JHBL乙級常勝軍後，外界期許銘傳國中籃球隊改打甲級賽事。徐說，籃球隊練球環境很克難，因為要和桌球隊共用體育館，只能打半場，想打全場得到室外球場。還好學校新建的體育館即將完工，舊館整修後，就有室內全場練球。另外學校沒宿舍，沒法夜間練球，無法輕言打甲級。