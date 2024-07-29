舊金山馬拉松／視障跑者洪國展負傷堅持完賽 披國旗抵終點

以坡地聞名的舊金山馬拉松今天登場，吸引台灣各路健將參加。視障跑者洪國展日前摔落階梯受傷、負傷參賽，服用止痛藥堅持完賽，披國旗抵達終點線，數十名台僑到場加油，高喊台灣第一。

清晨5時15分，舊金山氣溫13度，全馬選手從碼頭邊出發，沿途海灣美景盡收眼底。

數十名台僑8時過後陸續聚集在終點線前等候，揮舞著台灣國旗，熱情為跑者們歡呼加油，不少外國跑者看見顯眼旗海，特地靠近振臂高喊「台灣第一」。

洪國展在陪跑員楊志偉引導下，接近10時披著國旗衝向終點線，因腿部之前不慎扭傷，半路還服用止痛藥繼續向前，堅持跑完全程，受到群眾高聲歡呼。

今年舊金山馬拉松不僅吸引矽谷知名跑者許立杰和蕭昱再度征戰，前體育主播田鴻魁夫婦也特地從台灣飛來朝聖，將人生第一次在美國參加的全馬獻給舊金山。

華航這次為獨家贊助商，舊金山分公司總經理曾煜屏本身就熱愛跑步，赴任近兩年就二度挑戰全馬，今天以3時35分29秒成績跑完全程，在台灣選手中名列前茅。

舊金山馬拉松並非六大賽，卻是美國西岸夙負盛名的馬拉松賽事，跑者一致認為路段起伏大、頗具挑戰，洪國展受訪說，之前特地到貓空和陽明山練跑，但是到了現場發現不僅坡地多，道路也比想像中更凹凸不平，不似台灣平坦。

洪國展說，他第六次挑戰國外馬，沿途受到許多外國朋友的鼓勵，能參賽代表國家文明到了一定水準，才能讓身障跑者出國參加馬拉松，希望透過他的參與，一方面給予身障朋友更多鼓勵，二方面讓國際友人更加認識台灣社會。

田鴻魁賽前受訪表示，跑步一大迷人之處是讓原本生命無交集的人相聚在一起，這次來到舊金山，幾位跑者都上過他的Podcast節目「跑步不要聽」，甚至還有聽友一同前來共襄盛舉，大家能夠沒有受傷的跑到終點就值得好好慶祝。

跑過六大賽的矽谷工程師許立杰，10年前第一次參加舊金山馬拉松，當時太太還是以女朋友身分前來為他加油，如今結婚生子，他很高興自己繼續在跑。

駐舊金山辦事處長賴銘琪在跑前為選手加菜，他說，台灣在國際上處境相對艱困，感謝台灣廠商和跑者挑戰自我的同時，有意義的肩負起國民外交任務。