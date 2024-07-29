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賽車／TSR全國機車錦標賽第4站 鄭力升上演王者歸來

聯合報／ 聯合新聞網／即時報導
BIKE A組剛成新手奶爸、去年度總冠軍鄭力升傷癒復出就奪冠。圖／TSR提供
BIKE A組剛成新手奶爸、去年度總冠軍鄭力升傷癒復出就奪冠。圖／TSR提供

2024年TSR全國機車錦標賽28日上演第四站台南安定站激戰，BIKE C組江逸星、BIKE B組「最強高中生」蔡永順都包辦連二站冠軍，讓人意料之外的是日本22歲袖珍美少女中原美海從排位賽第12連連超車男子車手，展現超強技術後獲得第6；競爭最激烈BIKE A組剛成新手奶爸、去年度總冠軍鄭力升傷癒復出上演「王者歸來」摘下今年首冠。

TSR全國機車錦標賽第4站繼續在安平站登場，但因日前才剛遭受颱風積水影響，一度有可能延賽，經過工作人員徹夜處理後終於排除積水，讓賽事如期於昨天登場。

等級最高的BIKE A組共有15名包括台灣、泰國車手參賽，上站彰化站封王的老將「小熊」黃俊陽，上午排位賽果然如期拿下桿位，但沒想到下午決賽起跑後進入一號彎與泰國選手Sky激烈搶彎發生碰撞擦撞防護牆，導致機械故障拋錨黯然退賽。

反倒是原本排位第3的30歲老將鄭力升趁機竄上首位，與他平常共同訓練的夥伴兼好友高至均共同競爭，雖然高至均一度緊咬鄭力升身後，但最終鄭力升還是穩定的逐漸拉開差距，最終壓線封王。

「娶某前、生子後」鄭力升5月訓練時受傷，赴醫院檢查時確認是韌帶撕裂傷，導致他無緣5月的彰化溪湖站，整整因傷休息了2個月，一直到7月初才赴泰國參加SS2 400組賽事獲季軍，昨天才終於傷癒復出重返TSR，還是讓他如願拿下冠軍，他說：「真的是沒有意料到，因為腳傷剛痊癒，再加上安定賽車場的彎道很多，在轉彎時身體還是有點受到影響，但可能剛誕生47天兒子所帶來的好運吧。」

剛剛成為新手奶爸的鄭力升說：「看到兒子誕生後心情和比賽感覺完全不一樣，現在有責任在身上，比賽以安全為重，不會像過去年輕時一味往前衝。」

至於在BIKE B和C組中，都是上一站封王的「最強高中生」蔡永順、「眼鏡車手」江逸星拿下二連冠。在BIKE B組中年僅16歲的高雄高工二年級生「順子」蔡永順，原本排位賽僅排第三，但在桿位的曾竣臨車子故障，他成功超越第二的鐘蜂棋後一路領先到終點，完成二連霸。

在BIKE B組部份有一位身材袖珍僅有47公斤164公分的來自日本的22歲美少女車手中原美海，去年曾經來台拿到分站冠軍，但這次原本計畫周三到台灣開始熟悉場地後周日參賽，但沒想到剛好遇到颱風完全沒辦法練車，一直到上午排位賽才開始邊調整她第一次騎的機車，但中原美海下午決賽也是連連超車，最終力拚到第6，差一點登上頒獎台，讓她賽後頻頻說：「不滿意，下次再來。」

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小熊

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