奧運網球／因謝淑薇才能打奧運 曹家宜首次參賽很亢奮
中華隊20歲小將曹家宜搭擋謝淑薇，今天在巴黎奧運網球女雙賽事以7：6、7：5擊敗羅馬尼亞組合，搭上16強列車，她說：「因為謝淑薇的關係才能打奧運，很榮幸也很開心。」
謝淑薇選擇曹家宜一起打奧運女雙，首戰打了兩小時開紅盤，曹家宜表示，和謝淑薇聯手參賽，心情很亢奮，這是很好的機會和機會，還會繼續努力。
曹家宜的家人前來觀戰，現場加油聲不斷，她說：「看到家人來加油，心情很踏實，非常感謝他們。」
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