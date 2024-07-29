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奧運網球／因謝淑薇才能打奧運 曹家宜首次參賽很亢奮

聯合報／ 特派記者藍宗標／巴黎即時報導
曹家宜奪下巴黎奧運網球女雙賽事首勝。特派記者季相儒／攝影
曹家宜奪下巴黎奧運網球女雙賽事首勝。特派記者季相儒／攝影

中華隊20歲小將曹家宜搭擋謝淑薇，今天在巴黎奧運網球女雙賽事以7：6、7：5擊敗羅馬尼亞組合，搭上16強列車，她說：「因為謝淑薇的關係才能打奧運，很榮幸也很開心。」

謝淑薇選擇曹家宜一起打奧運女雙，首戰打了兩小時開紅盤，曹家宜表示，和謝淑薇聯手參賽，心情很亢奮，這是很好的機會和機會，還會繼續努力。

曹家宜的家人前來觀戰，現場加油聲不斷，她說：「看到家人來加油，心情很踏實，非常感謝他們。」

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中華隊 曹家宜 謝淑薇

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