女壘／U18世界盃資格賽 中華隊6戰全勝奪冠門票到手
在巴西舉行的U18女壘世界盃資格賽今天進行決賽，中華隊以9比1擊敗紐西蘭，以6戰全勝之姿取得明年世界盃門票，打擊率超過7成的林瑋琪獲選為此次A組資格賽最傑出球員。
U18女壘世界盃A組資格賽從23日開始在巴西聖保羅舉行，其他組分別在中國、美國舉行，各組前2名能取得世界盃門票。中華隊此次遠征巴西，在資格賽預賽分別擊敗紐西蘭、哥倫比亞、巴西、英國、捷克，取得5戰全勝、以第1名晉級決賽。
中華隊今天在決賽再度與紐西蘭交手，在前3局各得1分，5局下更發動一輪猛攻，最後壯金鈴轟出2分砲、單局灌進6分，終場中華隊就以9比1提前結束比賽，奪下世界盃門票；接著紐西蘭也不敵捷克，另外一張門票由捷克取得。
此戰中華隊先發投手周宜葶主投5局，僅被擊出2支安打失1分，沒有出現四壞球保送，飆出6次三振，最終拿下勝投。此外，林瑋琪獲選為這次A組資格賽最傑出球員，6場比賽打擊率高達7成06，其中敲出3支三壘安打，包辦5分打點、7得分。
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