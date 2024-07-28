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奧運籃球／字母哥轟34分孤掌難鳴 加拿大奪24年來首勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
安戴托昆波(中)雖轟下34分，仍無力阻擋兵多將廣的加拿大。 法新社
安戴托昆波(中)雖轟下34分，仍無力阻擋兵多將廣的加拿大。 法新社

生涯第一次的奧運行，「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）雖轟下34分，讓希臘一度看到奪勝曙光，但金牌熱門之一的加拿大展現深厚戰力，仍以86：79搶下巴黎奧運分組賽第1勝，迎接24年來的寶貴奧運勝場。

加拿大今年陣容星光熠熠，在奧運A組首戰被看好能輕鬆出線，但今天最多16分領先被希臘一路緊追，比賽尾聲在安戴托昆波灌籃得手後更只剩下80：78領先，靠著亞歷山大Shai Gilgeous-Alexander）最後42.8秒躲過「希臘怪物」封阻投進的高難度進球，追加安全分後才驚險迎接2000年雪梨奧運後的再一場奧運男籃勝利。

安戴托昆波孤掌難撐，為加拿大攻下23分的巴瑞特（RJ Barrett）說：「這是為何你會用『團隊』這個字，籃球不是看一個人，是看全部人，團結一心，大家各司其職，對到安戴托昆波可不是容易的任務。」

加拿大迎接24年來的寶貴奧運勝場。 法新社
加拿大迎接24年來的寶貴奧運勝場。 法新社

攻下21分的亞歷山大也說，希臘是支優秀隊伍，本來就預期是場硬仗，且比賽本來就會有很多高潮起伏，「他們不會放棄，我們已經預設到了。」

加拿大教練費南德茲（Jordi Fernandez）表示，讓「希臘怪物」拿下34分，代表球隊戰術並沒奏效，但對手畢竟是全世界最好的球員之一，且重點是收下勝場，「我告訴球員，你們贏下奧運的第一場比賽，你們現在正在奧運舞台，沒有人能把這奪走。」

希臘相隔16年再度踏上奧運舞台，首戰雖失利，總教練史潘諾里斯（Vassilis Spanoulis）仍說：「我們絕不會放棄，我們是世界最佳球隊之一，我們會奮戰到最後一刻，讓每個人感到驕傲。我們會晉級下一輪，因為我們值得。」

奧運男籃共12隊與會，預賽分成3組，加拿大和希臘位於A組，同組的還有澳洲和西班牙；單循環後分組前2直接出線，另取2支分組第3名晉級8強單淘汰賽。

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