奧運拳擊／吳詩儀首戰強勢勝出 直言打敗南韓選手很開心

中華拳擊隊女將吳詩儀今天在60公斤級首戰，以5：0擊敗南韓好手吳妍智，順利晉級16強，吳詩儀說：「能夠打敗南韓選手，真的很開心，最後目標也不是打敗她就好，還是要繼續努力。」

吳妍智是2018年雅加達亞運金牌，也在世界錦標賽奪拿過兩面銅牌，本屆奧運首戰就被吳詩儀淘汰。

吳詩儀今天一路展現優勢，讓吳妍智無法挽回戰局，比賽出現一面倒的結果；吳詩儀表示，第3次對決、都是亞洲人，雙方或多或少了解對手，教練幫助維持穩定，意義很大。

吳詩儀透露，對手打起來感覺有點措手不及，所以就要乘勝追擊，以往會選擇主動攻擊，這次冷靜一點，不再橫衝直撞，做好防守就不需要那麼多攻擊。

本屆奧運首勝到手，吳詩儀完全不敢掉以輕心，她說：「兩天後又要比賽，要趕快準備下一戰。」