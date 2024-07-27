奧運拳擊／吳詩儀首戰強勢勝出 直言打敗南韓選手很開心
中華拳擊隊女將吳詩儀今天在60公斤級首戰，以5：0擊敗南韓好手吳妍智，順利晉級16強，吳詩儀說：「能夠打敗南韓選手，真的很開心，最後目標也不是打敗她就好，還是要繼續努力。」
吳妍智是2018年雅加達亞運金牌，也在世界錦標賽奪拿過兩面銅牌，本屆奧運首戰就被吳詩儀淘汰。
吳詩儀今天一路展現優勢，讓吳妍智無法挽回戰局，比賽出現一面倒的結果；吳詩儀表示，第3次對決、都是亞洲人，雙方或多或少了解對手，教練幫助維持穩定，意義很大。
吳詩儀透露，對手打起來感覺有點措手不及，所以就要乘勝追擊，以往會選擇主動攻擊，這次冷靜一點，不再橫衝直撞，做好防守就不需要那麼多攻擊。
本屆奧運首勝到手，吳詩儀完全不敢掉以輕心，她說：「兩天後又要比賽，要趕快準備下一戰。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言