快訊

台股上演大怒神補跌戲碼 今年來高股息ETF唯一贏過大盤的是它

奧運拳擊／吳詩儀首戰強勢勝出 直言打敗南韓選手很開心

聯合報／ 奧運採訪團／巴黎即時報導
吳詩儀在女子拳擊60公斤級首戰過關，挺進16強。奧運採訪團／攝影
吳詩儀在女子拳擊60公斤級首戰過關，挺進16強。奧運採訪團／攝影

中華拳擊隊女將吳詩儀今天在60公斤級首戰，以5：0擊敗南韓好手吳妍智，順利晉級16強，吳詩儀說：「能夠打敗南韓選手，真的很開心，最後目標也不是打敗她就好，還是要繼續努力。」

吳妍智是2018年雅加達亞運金牌，也在世界錦標賽奪拿過兩面銅牌，本屆奧運首戰就被吳詩儀淘汰。

吳詩儀今天一路展現優勢，讓吳妍智無法挽回戰局，比賽出現一面倒的結果；吳詩儀表示，第3次對決、都是亞洲人，雙方或多或少了解對手，教練幫助維持穩定，意義很大。

吳詩儀透露，對手打起來感覺有點措手不及，所以就要乘勝追擊，以往會選擇主動攻擊，這次冷靜一點，不再橫衝直撞，做好防守就不需要那麼多攻擊。

本屆奧運首勝到手，吳詩儀完全不敢掉以輕心，她說：「兩天後又要比賽，要趕快準備下一戰。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

亞運 吳詩儀 拳擊

延伸閱讀

奧運拳擊／吳詩儀首戰打敗南韓吳妍智 16強門票也到手

奧運網球／約克維奇、阿爾卡拉斯晉男單32強 球后也開門紅

奧運拳擊／擔任中華隊第1棒太緊張 黃筱雯不怕下一戰是頭號種子

奧運羽球／發高燒仍上場拚戰 葉宏蔚：能出賽已很感恩

相關新聞

奧運拳擊／吳詩儀首戰強勢勝出 直言打敗南韓選手很開心

中華拳擊隊女將吳詩儀今天在60公斤級首戰，以5：0擊敗南韓好手吳妍智，順利晉級16強，吳詩儀說：「能夠打敗南韓選手，真的...

2024登峰造極青年排球邀請賽8月登場 總統賴清德：球不落地，永不放棄

2024登峰造極青年排球邀請賽邁入第三屆，將於8月2日至7日在臺北體育館1樓盛大進行。總統賴清德也特別拍攝影片勉勵大家，更引用熱門動漫名言，「《排球少年》說，在網子這一邊的，都是你的伙伴，球不落地，永

賽車／TSR機車錦標賽第四站登場 黃俊陽再戰泰國雙雄

2024年TSR全國機車錦標賽即將於28日迎來第四站台南安定站的比賽，在最頂尖的Bike A組精銳盡出，第二站屈居2、3...

花滑選手服禁藥失北京冬奧金牌 俄羅斯上訴失敗

俄羅斯花式滑冰選手瓦莉娃因服用禁藥，導致俄國痛失2022年北京冬季奧運花滑團體賽金牌，俄方先前對此提出上訴，然而今天遭體...

網球／許育修領軍征戰台塑盃 盼把冠軍留在台灣

2024台塑盃國際男子職業網球錦標賽將於7月28日在台北市網球中心登場，其中台灣隊由名列男單頭號種子的許育修領軍，力拚把...

羽球／戴資穎生涯壓軸戰！用AI親臨現場為小戴加油

今年的奧運即將在7月28日至8月11日在法國巴黎盛大舉行，全球運動迷都將聚焦這場國際盛事。對於台灣的球迷來說，今年更是一個特別重要的一年。在這場奧運上，我們的羽球女將-戴資穎將展開生涯中的「壓軸之戰」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。