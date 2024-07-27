奧運羽球／李佳馨／葉宏蔚首戰吞敗 拚晉級8強拉警報

巴黎奧運羽球賽事在今天點燃戰火，我國兩組雙打人馬將輪番上陣，其中首度征戰奧運的混雙組合李佳馨／葉宏蔚在分組賽對上香港組合鄧俊文／謝影雪，最終以13：21、13：21直落二敗下陣來，至於男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋則將在明天凌晨出賽。

首度參加奧運的李佳馨／葉宏蔚，今年與香港、日本、丹麥組合分在同組，在分組前兩名就能晉級到8強賽的情況下，丹麥組合還因為藥檢問題選擇自行退賽，形成3搶2的有利局面。

不過在今天登場的混雙首場賽事，李佳馨／葉宏蔚面對生涯對戰還不曾贏過的香港組合鄧俊文／謝影雪，也再次屈居下風，在兩局賽事中被對手一路壓制，最終以13：21、13：21直落二敗下陣來。

而明天的分組賽第二戰，李佳馨／葉宏蔚將對上日本組合渡邊勇大／東野有紗，雙方生涯前4度交手戰成2：2平手，其中包括最近一次在去年中國名人賽碰頭，由李佳馨／葉宏蔚取勝，如能拿下這一戰，兩人仍有機會搶下8強門票。