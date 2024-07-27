快訊

「最狂開幕儀式」巴黎奧運這表演太震撼 日網友：在日本一定無法呈現

七期豪宅高樓婦竟無防護高空擦玻璃…玩命畫面曝光 驚動台中市府

黃捷點名4藍委「颱風天人去哪了？」 他反抓3大漏洞：愛說謊又雙標

奧運羽球／李佳馨／葉宏蔚首戰吞敗 拚晉級8強拉警報

聯合報／ 特派記者劉肇育／巴黎即時報導

巴黎奧運羽球賽事在今天點燃戰火，我國兩組雙打人馬將輪番上陣，其中首度征戰奧運的混雙組合李佳馨葉宏蔚在分組賽對上香港組合鄧俊文／謝影雪，最終以13：21、13：21直落二敗下陣來，至於男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋則將在明天凌晨出賽。

首度參加奧運的李佳馨／葉宏蔚，今年與香港、日本、丹麥組合分在同組，在分組前兩名就能晉級到8強賽的情況下，丹麥組合還因為藥檢問題選擇自行退賽，形成3搶2的有利局面。

不過在今天登場的混雙首場賽事，李佳馨／葉宏蔚面對生涯對戰還不曾贏過的香港組合鄧俊文／謝影雪，也再次屈居下風，在兩局賽事中被對手一路壓制，最終以13：21、13：21直落二敗下陣來。

而明天的分組賽第二戰，李佳馨／葉宏蔚將對上日本組合渡邊勇大／東野有紗，雙方生涯前4度交手戰成2：2平手，其中包括最近一次在去年中國名人賽碰頭，由李佳馨／葉宏蔚取勝，如能拿下這一戰，兩人仍有機會搶下8強門票。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

巴黎奧運羽球 李佳馨 葉宏蔚

延伸閱讀

巴黎奧運／楊勇緯、麟洋配都要亮相 中華隊首日出賽選手一次看

奧運羽球／賽程出爐！戴資穎28日首戰比利時譚蓮妮

奧運羽球／丹麥第一混雙退賽是我利多？教練劉佳城不認同

奧運羽球／李佳馨、葉宏蔚晉級利多？丹麥第一混雙主動退賽

相關新聞

奧運羽球／李佳馨／葉宏蔚首戰吞敗 拚晉級8強拉警報

巴黎奧運羽球賽事在今天點燃戰火，我國兩組雙打人馬將輪番上陣，其中首度征戰奧運的混雙組合李佳馨／葉宏蔚在分組賽對上香港組合...

2024登峰造極青年排球邀請賽8月登場 總統賴清德：球不落地，永不放棄

2024登峰造極青年排球邀請賽邁入第三屆，將於8月2日至7日在臺北體育館1樓盛大進行。總統賴清德也特別拍攝影片勉勵大家，更引用熱門動漫名言，「《排球少年》說，在網子這一邊的，都是你的伙伴，球不落地，永

賽車／TSR機車錦標賽第四站登場 黃俊陽再戰泰國雙雄

2024年TSR全國機車錦標賽即將於28日迎來第四站台南安定站的比賽，在最頂尖的Bike A組精銳盡出，第二站屈居2、3...

花滑選手服禁藥失北京冬奧金牌 俄羅斯上訴失敗

俄羅斯花式滑冰選手瓦莉娃因服用禁藥，導致俄國痛失2022年北京冬季奧運花滑團體賽金牌，俄方先前對此提出上訴，然而今天遭體...

網球／許育修領軍征戰台塑盃 盼把冠軍留在台灣

2024台塑盃國際男子職業網球錦標賽將於7月28日在台北市網球中心登場，其中台灣隊由名列男單頭號種子的許育修領軍，力拚把...

羽球／戴資穎生涯壓軸戰！用AI親臨現場為小戴加油

今年的奧運即將在7月28日至8月11日在法國巴黎盛大舉行，全球運動迷都將聚焦這場國際盛事。對於台灣的球迷來說，今年更是一個特別重要的一年。在這場奧運上，我們的羽球女將-戴資穎將展開生涯中的「壓軸之戰」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。