2024登峰造極青年排球邀請賽8月登場 總統賴清德：球不落地，永不放棄
2024登峰造極青年排球邀請賽邁入第三屆，將於8月2日至7日在臺北體育館1樓盛大進行。總統賴清德也特別拍攝影片勉勵大家，更引用熱門動漫名言，「《排球少年》說，在網子這一邊的，都是你的伙伴，球不落地，永不放棄，祝福各位全力以赴，和隊友盡情享受比賽，飛吧，為排球飛翔。」
第一屆登峰造極青年排球邀請賽在2022年開辦，當時受到球員、學校的正面迴響，甚至U18、U19集訓的國手也銷假參賽，共同努力、積極參與，讓這個賽事更加精彩。當時中華民國排球協會就強調，「終於有人看到，要辦高中排球的比賽，不是只有籃球而已。」
今年比賽特別感謝教育部體育署，活動由中華文化教育暨體育交流促進會、中華民國排球協會主辦，臺北市政府體育局、臺北市政府教育局協辦。
總統賴清德拍攝影片表示，「各位排球少年、少女大家好，2024登峰造極青年排球邀請賽，將在8月熱血登場，每一次跳躍、每一次攔網、每一次撲球、每一球得分，都是比賽的精彩關鍵。（中略）飛吧，為排球飛翔。」
邀請賽邁入第三屆，每年持續思考如何讓活動更加有意義，因此今年特別安排了多場不同領域的藝文活動，免費讓各球隊自由選擇參加。
例如臺北市立美術館、臺北市立流行音樂中心、松山文創園區、華山文創園區、關渡自然公園、臺北大巨蛋職棒賽事體驗、文獻館-萬華區（11）路線、士林官邸等。希望在競技比賽之餘，讓選手能夠感受到不同領域的氛圍，帶給學子賽場外不同的身、心、靈感受。
另外，今年活動感謝中華職業棒球大聯盟（CPBL）攜手合作，共同推動學生體育運動的發展，將有多支球隊的吉祥物到現場助陣，為喜愛排球的球迷與觀眾帶來更多歡樂。CPBL希望透過這樣的合作，能夠激勵更多學生參與體育運動，提升全民運動的熱情，並且讓更多人感受到體育賽事的魅力。
登峰造極排球邀請賽報名隊伍如下，為112學年度HVL高中排球聯賽男子組前8強、女子組前6強。
男子組：
1. 冠軍：豐原高商
2. 亞軍：華僑高中
3. 季軍：麥寮高中
4. 第四名：屏榮高中
5. 第五名：內湖高工
6. 第六名：內湖高中
7. 第七名：福誠高中
8. 第八名：苑裡高中
女子組：
1. 冠軍：東山高中
2. 亞軍：鶯歌工商
3. 季軍：北港高中
4. 第四名：內湖高中
5. 第五名：中山工商
6. 第六名：枋寮高中
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