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奧運射箭／一箭定勝負 雷千瑩、戴宇軒晉級混雙16強

聯合報／ 特派記者劉肇育／巴黎即時報導
戴宇軒（左1）、雷千瑩（左2）今天與荷蘭進行混雙加賽，以1分差距搭上晉級16強末班車。記者季相儒／攝影
戴宇軒（左1）、雷千瑩（左2）今天與荷蘭進行混雙加賽，以1分差距搭上晉級16強末班車。記者季相儒／攝影

巴黎奧運射箭混雙賽事我國好手雷千瑩戴宇軒在今天與荷蘭組合進行加賽，決定16強賽最後一張晉級門票獎落誰家，最終雷千瑩、戴宇軒分別射出9分箭、10分箭，總和19分，射退拿下18分的荷蘭組合，晉級到16強賽。

巴黎奧運射箭賽事在前天舉行排名賽後，我國好手雷千瑩、戴宇軒在混雙分數與荷蘭同分並列第16名的情況下，今天進行加賽決定混雙最後一張門票由誰拿下。

在雙方兩名選手將只各射一箭決定勝負的情況下，雷千瑩、戴宇軒最終分別射出9分、10箭，至於荷蘭組合則是射出10分與8分箭，中華隊就以1分差距搶下混雙最後一張門票，搭上16強賽末班車。

雷千瑩（左）與戴宇軒（右）今天與荷蘭進行混雙加賽，以1分差距搭上晉級16強末班車。記者季相儒／攝影
雷千瑩（左）與戴宇軒（右）今天與荷蘭進行混雙加賽，以1分差距搭上晉級16強末班車。記者季相儒／攝影

對於在排名賽後相隔一天進行一箭定勝負的加賽，雷千瑩坦言這是過去沒有過的經驗，在準備時確實也感到陌生和期待，「畢竟過去沒有遇過這種狀況，比賽第一支箭就要射好，多少有一點運氣成分，出手也要夠果斷才行。一箭的比賽必須要很專注，沒辦法思考太多，畢竟只有短短幾秒鐘的時間，對於整個執行過程還算滿意。」

而戴宇軒也強調，在得知要進行混雙加射賽時，也利用昨天的空檔好好調整自身心態，希望能把平常練習動作發揮好，談到今天天氣與排名賽時相比變得更為濕冷，他則說：「在同樣的因素下進行比賽，其實沒有太多不同，尤其你也無法確定對抗賽時的天氣狀況會如何，是一次不錯的經驗。」

對於射箭混雙在過去幾站世界盃中，中華隊幾乎都是由雷千瑩與湯智鈞搭擋，而現在則將由雷千瑩與戴宇軒攜手出擊，並將在淘汰賽首輪就對上第一種子南韓，教練劉展明說：「這個籤位確實不好，但就是把狀態調整上來，全力以赴。過去在學校練習時我們也是會交換組合磨煉，兩人企業聯賽也是隊友，他們對於彼此也不會陌生。」

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