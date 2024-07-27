奧運射箭／一箭定勝負 雷千瑩、戴宇軒晉級混雙16強

巴黎奧運射箭混雙賽事我國好手雷千瑩／戴宇軒在今天與荷蘭組合進行加賽，決定16強賽最後一張晉級門票獎落誰家，最終雷千瑩、戴宇軒分別射出9分箭、10分箭，總和19分，射退拿下18分的荷蘭組合，晉級到16強賽。

巴黎奧運射箭賽事在前天舉行排名賽後，我國好手雷千瑩、戴宇軒在混雙分數與荷蘭同分並列第16名的情況下，今天進行加賽決定混雙最後一張門票由誰拿下。

在雙方兩名選手將只各射一箭決定勝負的情況下，雷千瑩、戴宇軒最終分別射出9分、10箭，至於荷蘭組合則是射出10分與8分箭，中華隊就以1分差距搶下混雙最後一張門票，搭上16強賽末班車。

雷千瑩（左）與戴宇軒（右）今天與荷蘭進行混雙加賽，以1分差距搭上晉級16強末班車。記者季相儒／攝影

對於在排名賽後相隔一天進行一箭定勝負的加賽，雷千瑩坦言這是過去沒有過的經驗，在準備時確實也感到陌生和期待，「畢竟過去沒有遇過這種狀況，比賽第一支箭就要射好，多少有一點運氣成分，出手也要夠果斷才行。一箭的比賽必須要很專注，沒辦法思考太多，畢竟只有短短幾秒鐘的時間，對於整個執行過程還算滿意。」

而戴宇軒也強調，在得知要進行混雙加射賽時，也利用昨天的空檔好好調整自身心態，希望能把平常練習動作發揮好，談到今天天氣與排名賽時相比變得更為濕冷，他則說：「在同樣的因素下進行比賽，其實沒有太多不同，尤其你也無法確定對抗賽時的天氣狀況會如何，是一次不錯的經驗。」

對於射箭混雙在過去幾站世界盃中，中華隊幾乎都是由雷千瑩與湯智鈞搭擋，而現在則將由雷千瑩與戴宇軒攜手出擊，並將在淘汰賽首輪就對上第一種子南韓，教練劉展明說：「這個籤位確實不好，但就是把狀態調整上來，全力以赴。過去在學校練習時我們也是會交換組合磨煉，兩人企業聯賽也是隊友，他們對於彼此也不會陌生。」