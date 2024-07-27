圖輯／2024巴黎奧運盛大開幕 席丹將聖火傳遞納達爾

今年的奧運即將在7月28日至8月11日在法國巴黎盛大舉行，全球運動迷都將聚焦這場國際盛事。對於台灣的球迷來說，今年更是一個特別重要的一年。在這場奧運上，我們的羽球女將-戴資穎將展開生涯中的「壓軸之戰」

2024-07-26 14:39