圖輯／2024巴黎奧運盛大開幕 席丹將聖火傳遞納達爾
巴黎暌違100年再度舉辦奧運會，今年特別將開幕式移至塞納河舉行，也是奧運史上首度在開放場域舉行開幕式，各國代表團在奧斯特利茨橋搭船啟程後，最終在巴黎鐵塔前的耶拿橋下船。
開幕式上席琳狄翁（Celine Dion）壓軸登場，站在巴黎鐵塔的奧運五環下方開唱。開幕式上還有一個重要亮點就是法國傳奇足球明星席丹（Zinedine Zidane）將火炬交棒給驚喜亮相的西班牙網球好手納達爾（Rafael Nadal）。
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