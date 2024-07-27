快訊

圖輯／2024巴黎奧運盛大開幕 席丹將聖火傳遞納達爾

FBI證實了！認定「川普右耳遭子彈擊中」 反駁自家局長質疑

圖輯／2024巴黎奧運盛大開幕 席丹將聖火傳遞納達爾

攝影中心／ 特派記者季相儒／巴黎即時報導
2024巴黎奧運開幕式各國國旗進場。記者季相儒／攝影
2024巴黎奧運開幕式各國國旗進場。記者季相儒／攝影

巴黎暌違100年再度舉辦奧運會，今年特別將開幕式移至塞納河舉行，也是奧運史上首度在開放場域舉行開幕式，各國代表團在奧斯特利茨橋搭船啟程後，最終在巴黎鐵塔前的耶拿橋下船。

開幕式上席琳狄翁（Celine Dion）壓軸登場，站在巴黎鐵塔的奧運五環下方開唱。開幕式上還有一個重要亮點就是法國傳奇足球明星席丹（Zinedine Zidane）將火炬交棒給驚喜亮相的西班牙網球好手納達爾（Rafael Nadal）。

2024巴黎奧運開幕式上驚喜亮相的西班牙網球好手納達爾（Rafael Nadal）擔任聖火傳遞火炬手。記者季相儒／攝影
2024巴黎奧運開幕式上驚喜亮相的西班牙網球好手納達爾（Rafael Nadal）擔任聖火傳遞火炬手。記者季相儒／攝影
2024巴黎奧運開幕式上驚喜亮相的西班牙網球好手納達爾（Rafael Nadal）擔任聖火傳遞火炬手。記者季相儒／攝影
2024巴黎奧運開幕式上驚喜亮相的西班牙網球好手納達爾（Rafael Nadal）擔任聖火傳遞火炬手。記者季相儒／攝影
2024巴黎奧運開幕式大雨不斷攪局，中華代表團搭船進場後就不參與會場的活動就先離場。記者季相儒／攝影
2024巴黎奧運開幕式大雨不斷攪局，中華代表團搭船進場後就不參與會場的活動就先離場。記者季相儒／攝影
2024巴黎奧運開幕式各國國旗進場。記者季相儒／攝影
2024巴黎奧運開幕式各國國旗進場。記者季相儒／攝影
2024巴黎奧運開幕式大雨不斷攪局。記者季相儒／攝影
2024巴黎奧運開幕式大雨不斷攪局。記者季相儒／攝影
法國傳奇足球明星席丹（Zinedine Zidane）（左）擔任2024巴黎奧運聖火傳遞火炬手之一，將火炬交棒給驚喜亮相的西班牙網球好手納達爾（Rafael Nadal）（右）。記者季相儒／攝影
法國傳奇足球明星席丹（Zinedine Zidane）（左）擔任2024巴黎奧運聖火傳遞火炬手之一，將火炬交棒給驚喜亮相的西班牙網球好手納達爾（Rafael Nadal）（右）。記者季相儒／攝影
法國總統馬克宏（前排右邊握手者）出席2024巴黎奧運開幕式。記者季相儒／攝影
法國總統馬克宏（前排右邊握手者）出席2024巴黎奧運開幕式。記者季相儒／攝影
2024巴黎奧運開幕式上驚喜亮相的西班牙網球好手納達爾（Rafael Nadal）擔任聖火傳遞火炬手。記者季相儒／攝影
2024巴黎奧運開幕式上驚喜亮相的西班牙網球好手納達爾（Rafael Nadal）擔任聖火傳遞火炬手。記者季相儒／攝影
2024巴黎奧運開幕式上巴黎鐵塔上演燈光秀。記者季相儒／攝影
2024巴黎奧運開幕式上巴黎鐵塔上演燈光秀。記者季相儒／攝影
2024巴黎奧運開幕式上巴黎鐵塔上演燈光秀。記者季相儒／攝影
2024巴黎奧運開幕式上巴黎鐵塔上演燈光秀。記者季相儒／攝影
2024巴黎奧運開幕式席琳狄翁（Celine Dion）壓軸登場，她站在巴黎鐵塔的奧運五環下方開唱。記者季相儒／攝影
2024巴黎奧運開幕式席琳狄翁（Celine Dion）壓軸登場，她站在巴黎鐵塔的奧運五環下方開唱。記者季相儒／攝影
2024巴黎奧運開幕式大雨不斷攪局。記者季相儒／攝影
2024巴黎奧運開幕式大雨不斷攪局。記者季相儒／攝影
法國傳奇足球明星席丹（Zinedine Zidane）（左）擔任2024巴黎奧運聖火傳遞火炬手之一，將火炬交棒給驚喜亮相的西班牙網球好手納達爾（Rafael Nadal）（右）。記者季相儒／攝影
法國傳奇足球明星席丹（Zinedine Zidane）（左）擔任2024巴黎奧運聖火傳遞火炬手之一，將火炬交棒給驚喜亮相的西班牙網球好手納達爾（Rafael Nadal）（右）。記者季相儒／攝影
2024巴黎奧運開幕式大雨不斷攪局。記者季相儒／攝影
2024巴黎奧運開幕式大雨不斷攪局。記者季相儒／攝影

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

席丹 納達爾

延伸閱讀

奧運網球／眾星雲集 首輪五大比賽一次看

奧運網球／約克維奇盼奪金成就完美生涯 晉級之路硬仗連連

奧運網球／納達爾取消練球傳傷情 出戰男單有變數

網球／納達爾瑞典公開賽決戰遭直落二 無緣奪兩年來首冠

相關新聞

圖輯／2024巴黎奧運盛大開幕 席丹將聖火傳遞納達爾

巴黎暌違100年再度舉辦奧運會，今年特別將開幕式移至塞納河舉行，也是奧運史上首度在開放場域舉行開幕式，各國代表團在奧斯特...

賽車／TSR機車錦標賽第四站登場 黃俊陽再戰泰國雙雄

2024年TSR全國機車錦標賽即將於28日迎來第四站台南安定站的比賽，在最頂尖的Bike A組精銳盡出，第二站屈居2、3...

花滑選手服禁藥失北京冬奧金牌 俄羅斯上訴失敗

俄羅斯花式滑冰選手瓦莉娃因服用禁藥，導致俄國痛失2022年北京冬季奧運花滑團體賽金牌，俄方先前對此提出上訴，然而今天遭體...

網球／許育修領軍征戰台塑盃 盼把冠軍留在台灣

2024台塑盃國際男子職業網球錦標賽將於7月28日在台北市網球中心登場，其中台灣隊由名列男單頭號種子的許育修領軍，力拚把...

羽球／戴資穎生涯壓軸戰！用AI親臨現場為小戴加油

今年的奧運即將在7月28日至8月11日在法國巴黎盛大舉行，全球運動迷都將聚焦這場國際盛事。對於台灣的球迷來說，今年更是一個特別重要的一年。在這場奧運上，我們的羽球女將-戴資穎將展開生涯中的「壓軸之戰」

排球／旅日最後賽季？陳建禎回一級舞台坦言焦慮

我國排球名將「黑狗」陳建禎7年前從北海道VOREAS隊展開旅日生涯，今年和前東家再續前緣，職業生涯邁入尾聲的他認為是特別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。