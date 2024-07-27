賽車／TSR機車錦標賽第四站登場 黃俊陽再戰泰國雙雄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「小熊」黃俊陽（右1）力壓泰國選手奪下150 BIKE A組冠軍。圖／TSR提供
「小熊」黃俊陽（右1）力壓泰國選手奪下150 BIKE A組冠軍。圖／TSR提供

2024年TSR全國機車錦標賽即將於28日迎來第四站台南安定站的比賽，在最頂尖的Bike A組精銳盡出，第二站屈居2、3名的泰國車手再度踢館挑戰「小熊」黃俊陽，台灣摩托車一哥黃晧傷癒復出再加上月初在泰國摩托車大賽獲得第三名佳績的鄭力升選手也加入戰局，讓這組競爭更加白熱化。

TSR第四站依舊在台南安定站舉行，Bike A組匯聚了來自台灣與泰國的15位頂尖選手，個個都是身經百戰的實力派，競爭異常激烈。上一站中，黃俊陽憑藉穩定的表現力壓群雄，奪得冠軍。

兩位泰國選手在對賽道熟悉度尚不足的情況下，仍然分別取得了2、3名的優異成績。隨著他們不斷進行賽道練習，實力驚人的泰國選手在本站更是奪冠的熱門人選。此外，台灣摩托車一哥黃晧選手上個月傷癒復出，以及月初在泰國摩托車大賽獲得第三名佳績的鄭力升選手也加入戰局，將為賽事增添競爭強度。

BIKE B組的賽事匯集了新升上來的C組優秀選手以及原本就在B組激烈對抗廝殺的選手群們，讓這個組別充滿高強度的賽事內容。上一站中，最強高中生蔡永順與山道之王顏昭義的精采對決，讓觀眾朋友們熱血沸騰、大呼過癮。可惜，顏昭義選手本站因傷無法出賽，雖然少了一位強勁的對手，但是場上仍有不少高手雲集，例如兵強馬壯的Team 66 MAXX派出了范成康、曾竣臨、鐘蜂棋等實力派選手。

去年曾奪過分站冠軍的日本美少女選手中原美海也將在本周登場，為賽事增添了璀璨的亮點。最強高中生蔡永順不只速克達騎得好，檔車騎的也是一把罩，面對國內外眾多高手的環繞，最強高中生蔡永順能否再次展現王者風範，捍衛B組的霸主地位。

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小熊

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