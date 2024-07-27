足球／巴西傳奇人物奇哥巴黎遭竊 損失現金名錶珠寶

中央社／ 巴黎26日綜合外電報導
巴西足球名將奇哥（前排中）4日在日本茨城縣鹿嶋市鹿嶋體育場前傳遞奧運聖火。美聯社
巴西足球名將奇哥（前排中）4日在日本茨城縣鹿嶋市鹿嶋體育場前傳遞奧運聖火。美聯社

巴西足壇傳奇人物、前國腳暨佛朗明哥隊球星奇哥（Zico）今天向法國警方報案，稱他的手提箱在巴黎被偷走，內含現金、名錶和1串鑽石項鍊。

法新社報導，現年71歲的奇哥過去擔任巴西佛朗明哥隊（Flamengo）前鋒，並3度入選巴西國家隊出戰世界盃足球賽。他表示自己在巴黎搭乘計程車時，遭人設局從打開的車窗竊走手提箱。

奇哥是受到巴西奧運代表團的邀請，來到巴黎參觀今天開幕的奧運比賽。

據法國「巴黎人報」（Le Parisien）報導，奇哥失竊物品合計價值50萬歐元（約新台幣1780萬元）。但一名知情人士告訴法新社，這個金額高度誇大。

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