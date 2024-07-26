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花滑選手服禁藥失北京冬奧金牌 俄羅斯上訴失敗

中央社／ 巴黎25日綜合外電報導
瓦莉娃(中)。 美聯社
瓦莉娃(中)。 美聯社

羅斯花式滑冰選手瓦莉娃因服用禁藥，導致俄國痛失2022年北京冬季奧運花滑團體賽金牌，俄方先前對此提出上訴，然而今天遭體育仲裁法庭駁回。

當年15歲的瓦莉娃（Kamila Valieva）在北京冬奧成為首位在奧運賽事完成四周跳的女子選手，幫助俄羅斯奧會代表隊與其他國家大幅拉開分數，並順利拿下團體金牌。

然而比賽次日，她得知自己的藥物檢測報告驗出「曲美他嗪」（trimetazidine）陽性反應，這是一種治療心絞痛的藥物，但對運動員而言屬於禁藥。

國際滑冰總會（ISU）決議，扣除瓦莉娃該場比賽得分，俄羅斯在花滑團體賽遂降為銅牌，瓦莉娃也因服用禁藥被判禁賽4年。俄國後來不服這項決定並提出上訴。

法新社報導，位於瑞士洛桑（Lausanne）的體育仲裁法庭（CAS）今天宣布，他們慎重考慮後裁定，瓦莉娃在北京冬奧花滑團體賽中確實喪失資格，俄羅斯奧會代表隊不應獲得金牌。

俄羅斯奧林匹克委員會（ROC）表示，對體育仲裁法庭的裁決「非常失望」，但也稱如同過去近3年來俄方提出的訴訟和上訴頻頻受挫，他們「對本案結果也不抱任何幻想」。

俄羅斯失去金牌後，由美國與日本分居第1、2名，但最終排名至今仍懸而未決。

當時排名第4的加拿大原本預期將升為第3名拿下銅牌，結果卻仍維持原排名，加拿大花式滑冰協會（Skate Canada）因此也提出上訴，而體育仲裁法庭還在審議此案。

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