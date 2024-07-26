網球／許育修領軍征戰台塑盃 盼把冠軍留在台灣
2024台塑盃國際男子職業網球錦標賽將於7月28日在台北市網球中心登場，其中台灣隊由名列男單頭號種子的許育修領軍，力拚把冠軍留在地主。
邁入第11屆的台塑盃國際職業網球錦標賽，是許多年輕選手挑戰職業賽的舞台，今年每站總獎金2萬5000美元（約82萬新台幣），而冠軍可以獲得25分的職業積分，首站賽事於7月28、29日舉行會外賽，8月3、4日則分別進行雙打、單打決賽，第2站賽事則接續4日開打，並在10、11日舉行決賽。
而台灣隊由男單世界排名第214名的許育修領軍，搭配去年台塑盃雙打冠軍黃琮豪、日前在華國三太子盃男雙封王的何承叡等好手出擊，而首站單打會內賽外卡頒發予孟慶洋、何承叡、尹邦碩和侯傑恩，單打會外賽外卡則是洪可浩、侯醇謙、徐傳恩、呂鎮宇和王愷翊。
過去曾於2018年台塑盃的男單稱王，如今許育修睽違6年再度挑戰熟悉的舞台，並榮膺大會男單頭號種子，他接受中央社採訪時表示，很久沒有參加台塑盃，因此心情相當期待，同時希望把冠軍留在台灣，「這個比賽讓台灣選手有機會在自家比賽，對年輕選手是一個非常好的機會。」
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