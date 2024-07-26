羽球／戴資穎生涯壓軸戰！用AI親臨現場為小戴加油

今年的奧運即將在7月28日至8月11日在法國巴黎盛大舉行，全球運動迷都將聚焦這場國際盛事。對於台灣的球迷來說，今年更是一個特別重要的一年。在這場奧運上，我們的羽球女將-戴資穎將展開生涯中的「壓軸之戰」，小戴的每個動作將成為各界關注的焦點。

為了讓更多支持者感受到小戴的魅力，運動飲料第一品牌-舒跑，巧妙運用當今最熱門的AI話題，推出了專屬小戴粉絲們的AI合照活動，讓每位熱愛戴資穎的球迷朋友，透過最新的AI技術，達成與世界球后小戴合照的夢想，就好像親臨現場為小戴加油！

國內運動飲料龍頭，舒跑與世界球后戴資穎連續四年攜手合作，小戴即將退役的重要一站，邀請全體台灣球迷共同為小戴加油。從7月1日至9月23日，全台各通路均可找到《戴資穎專屬活動瓶》，掃描瓶身上的QR Code即可參與活動。舒跑品牌特別加碼推出抽獎活動，參與AI合照活動的球迷有機會抽中「舒跑x小戴純金紀念金牌一面(黃金重5錢)」。

另外，只要購買任兩瓶舒跑系列商品並登錄發票，將有機會贏得小戴純金紀念金牌，並贈送戴資穎同款羽球拍一支！

舒跑能量飲更看準球迷熬夜看賽事的需求，與知名連鎖手搖飲料品牌《老賴茶棧》合作，推出兩款跨界手搖茶飲：「鮮檸猛能量飲」及「鮮百香GO能量飲」。從7月24日起，在全台各《老賴茶棧》門市均可品嚐到這兩款特別飲品！搭配舒跑系列抽獎，購買聯名系列飲料即有資格參與抽獎，亦有機會贏得「小戴純金紀念金牌組」！

2024舒跑邀您一起為台灣之光—小戴 戴資穎加油！

詳細活動可加入舒跑LINE帳號：https://lin.ee/DMYpBWt

戴資穎將展開生涯中的「壓軸之戰」。舒跑提供

舒跑能量飲老賴聯名。舒跑提供